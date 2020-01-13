Я так понимаю, что раз Трамп поднял вопрос об отступных из Ирака за базы и посольство, значит он уже в принципе согласен уходить из Ирака - только заплатите. Вопрос сколько он хочет и может ли он взять это из иракских активов, которые под американским контролем. Там лежит около 35 миллиардов долларов.
ИГИЛ по данному поводу не знает как начать радоваться - Америка фактически устранила их главного врага на земле: Сулеймани. Могу себе представить какой мега-беспредел там начнётся, когда шииты останутся без американского контроля, начнут сжимать суннитов Ирака и те, как единственную меру сохранения себя и своих позиций, очередной раз, уже 4й на моей памяти, примкнут к суннитскому сопротивлению, которое перерастает в Аль-Каиду или в ИГИЛ со временем.
И не нужен ни Путин с его организационным началом для этого, как будут очередной раз кричать с Украины. И не нужен Израиль, который все там ненавидят - дело не в нём. Нужно просто очередной раз сделать непродуманный шаг и разрушить равновесие.
Америка, если хочет вести дела в регионе, то должна в нём или находится в полной оккупационной форме, без местных властей как таковых. То есть жёсткое колониальное, внешнее управление лет на 100 и плевать на все приличия и права народов на самоопределение.
Либо, если это не вариант, то значит Америка там на земле вообще находится не должна, не должна всё время зависеть от капризов местных властей, а наоборот должна дать столкнуться всем местным уродам, что существуют, в смертном бою и пусть перебьют друг друга во славу Аллаха. А мы погрызём семечки, посидим у моря, подождём погоды. Рано или поздно, но даже уроды заканчиваются.
В истории много таких примеров, когда войны между разными партиями останавливались, так как лидеры и войска, чисто физически уничтожили друг друга до состояния чистого поля. Победитель выходил очень слабый из всего этого и именно тогда можно было им командовать так как надо было кому-то.
И от себя лично - а разве все эти страны не заслужили серьёзной войны? Давно и вполне. Потому не спешите их разнимать.
P.S. Последнее, что нужно Трампу и что выиграть он не может никак и никаким образом, даже если встанет на голову, это новое партизанско-подпольное сопротивление иракцев. Америка с огромным трудом подавила или договорилась с местными лидерами суннитов, чтобы это закончить. С шиитами этот номер не пройдёт, так как их хозяева в Иране и шиитов. А заниматься наведением порядка Трамп явно не хочет там - это долго, нудно и бесперспективно для него.
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