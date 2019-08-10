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Трамп розбушувався через наїзди на США: що відбувається

1.8т Читати матеріал російською

Президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір відповісти на попередження інших країн про небезпеку поїздок у США.

Таке висловлювання прозвучало у відповідь на прохання журналістів прокоментувати рекомендації Японії, Уругваю і Венесуели для своїх громадян переглянути необхідність відвідин США, передає The Hill.

"Ми дуже відповідальна нація зі мною на чолі. Коли хтось робить з нами щось погане на рівні країни, ми робимо це ж з ними", – сказав він.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Застереження для громадян вищевказаних держав були випущені після трьох масових розстрілів у США за одні вихідні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 3 і 4 серпня у трьох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людях. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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