"ВООЗ профукала ситуацію!" Трамп різко розгромив Китай через коронавірус

Президент США Дональд Трамп розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я за те, що вона занадто зосереджена на Китаї в період пандемії COVID-19.

У своєму Twitter американський лідер у вівторок, 7 квітня, заявив, що ВООЗ отримує величезне фінансування саме з боку Штатів.

"ВООЗ реально профукала ситуацію. З якоїсь причини, хоча фінансують організацію в основному США, вона дуже зосереджена на Китаї. Ми це уважно вивчимо", – заявив Трамп.

"На щастя, я з самого початку відкинув їхню пораду тримати відкритими наші кордони з Китаєм. Чому вони дали нам настільки помилкову рекомендацію?" – написав він.

The WHO really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?