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7 квітня • оновлено в 19:30
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Трамп різко розгромив ВООЗ і Китай через коронавірус

5.7т
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Президент США Дональд Трамп розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я за те, що вона занадто зосереджена на Китаї в період пандемії COVID-19.

У своєму Twitter американський лідер у вівторок, 7 квітня, заявив, що ВООЗ отримує величезне фінансування саме з боку Штатів.

"ВООЗ реально профукала ситуацію. З якоїсь причини, хоча фінансують організацію в основному США, вона дуже зосереджена на Китаї. Ми це уважно вивчимо", – заявив Трамп.

"На щастя, я з самого початку відкинув їхню пораду тримати відкритими наші кордони з Китаєм. Чому вони дали нам настільки помилкову рекомендацію?" – написав він.

"ВООЗ профукала ситуацію!" Трамп різко розгромив Китай через коронавірус

Як писав OBOZREVATEL, у світі зафіксовано понад 1,3 мільйона випадків захворювання COVID-19, з яких понад 370 тисяч виявлено у США. Також у Штатах від інфекції померли майже 12 тисяч осіб. При цьому в Китаї від недавнього часу фіксується мінімальна захворюваність, пік епідемії давно пройшов.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Треба у Владіміра , своєго корєфана поцікавитися , як вони знищують людство, або поставити завдання ЦРУ
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Жовтий клоун шукає крайніх. Криза покаже ціну популізму. Зеленому паяцу приготуватися
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