Трамп раптово порівняв розмову із Зеленським з перевіркою на коронавірус

Президент США Дональд Трамп порівняв свою розмову з українським лідером Володимиром Зеленським з тим, як проводиться тестування на коронавірус у США.

Як повідомляє "Голос Америки", таку несподівану думку Дональд Трамп висловив під час відвідування Центру з контролю та запобігання хворобам в місті Атланта (штат Джорджія).

Дональд Трамп

"Тести досконалі, як і лист і стенограма, вірно?" – заявив американський лідер, порівнявши політику з надання тестів зі стенограмою своєї розмови з Зеленським, яка була однією з головних причин проведення процедури імпічменту американського президента, ініційованої у вересні 2019 року.

Тим часом віце-президент США Майк Пенс, який був призначений відповідальним за стратегію зі стримування спалаху коронавірусу, у п‘ятницю, 6 березня відвідав штат Вашингтон, де зафіксовано найбільше випадків зараження.

Він наголосив, що запит на тести COVID-19 успішно задовольняється там, де громади постраждали і непокояться щодо коронавірусу. Крім того Пенс додав, що дві американські компанії оголосили про готовність продавати тести для виявлення коронавірусу громадянам вже у понеділок, 9 березня.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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