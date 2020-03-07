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7 березня • оновлено в 23:13
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Трамп раптово порівняв розмову із Зеленським з перевіркою на коронавірус

1.3т
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Президент США Дональд Трамп порівняв свою розмову з українським лідером Володимиром Зеленським з тим, як проводиться тестування на коронавірус у США.

Як повідомляє "Голос Америки", таку несподівану думку Дональд Трамп висловив під час відвідування Центру з контролю та запобігання хворобам в місті Атланта (штат Джорджія).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Тести досконалі, як і лист і стенограма, вірно?" – заявив американський лідер, порівнявши політику з надання тестів зі стенограмою своєї розмови з Зеленським, яка була однією з головних причин проведення процедури імпічменту американського президента, ініційованої у вересні 2019 року.

Тим часом віце-президент США Майк Пенс, який був призначений відповідальним за стратегію зі стримування спалаху коронавірусу, у п‘ятницю, 6 березня відвідав штат Вашингтон, де зафіксовано найбільше випадків зараження.

Він наголосив, що запит на тести COVID-19 успішно задовольняється там, де громади постраждали і непокояться щодо коронавірусу. Крім того Пенс додав, що дві американські компанії оголосили про готовність продавати тести для виявлення коронавірусу громадянам вже у понеділок, 9 березня.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
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Mega Death
Mega Death
Фууу))) Xoxлы становятся токсичными с каждым днем всё больше и больше))
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