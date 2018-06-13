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ПолітикаЕкономіка
Богдан Яременко
Богдан Яременко
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Трамп продемонстрував неабияке політичне чуття

1.8т

Між іншим, Трамп продемонстрував неабияке політичне чуття.

Він довго шукав причин не їхати на Велику Сімку, говорячи, що посиденьки в Канаді відриватимуть його від підготовки до зустрічі з Ином.

Думаю, що політичне чуття підказувало, що з корейцем може вийти значно краще, ніж "Сімкою".

Власне "епохальність", заявлена у спільній заяві Трампа з Ином зустрічі в Сінгапурі - це ще дуже спірне визначення. Вірініше, ми в Україні навчились не вірити красивим поетичним визнанням політиків. Поживемо-побачимо, що буде з ядерним роззброєнням Північної Кореї та миром на Корейському півострові. Дуже вже широкі тлумачення і загальний стиль "домовленостей" (прости Господи, нагадало про Мінські).

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Але однозначно і американський і північнокорейський лідер творили світову політику.

Рік тому ми боялися, щоб бравада і пікеровка цих двох бува не спровокувала війну.

Сьогодні вони підписалися під запевненнями про мир.

Може миру ще немає, але розмови про мир значно кращі за розмови про війну.

А "Сімка" переживе. Ось побачите.

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Автор
Богдан ЯременкоБогдан Яременко
Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особи
Кім Чен ИнДональд Трамп
Місце
США
Джерело
Джерело:Facebook Богдана Яременко
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