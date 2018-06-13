Між іншим, Трамп продемонстрував неабияке політичне чуття.
Він довго шукав причин не їхати на Велику Сімку, говорячи, що посиденьки в Канаді відриватимуть його від підготовки до зустрічі з Ином.
Думаю, що політичне чуття підказувало, що з корейцем може вийти значно краще, ніж "Сімкою".
Власне "епохальність", заявлена у спільній заяві Трампа з Ином зустрічі в Сінгапурі - це ще дуже спірне визначення. Вірініше, ми в Україні навчились не вірити красивим поетичним визнанням політиків. Поживемо-побачимо, що буде з ядерним роззброєнням Північної Кореї та миром на Корейському півострові. Дуже вже широкі тлумачення і загальний стиль "домовленостей" (прости Господи, нагадало про Мінські).
Але однозначно і американський і північнокорейський лідер творили світову політику.
Рік тому ми боялися, щоб бравада і пікеровка цих двох бува не спровокувала війну.
Сьогодні вони підписалися під запевненнями про мир.
Може миру ще немає, але розмови про мир значно кращі за розмови про війну.
А "Сімка" переживе. Ось побачите.
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