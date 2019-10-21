"Вдаримо, як ніколи": Трамп пригрозив війною Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив жорстко відповісти Ірану в тому випадку, якщо знадобиться діяти військовим шляхом.
Таку заяву він зробив у понеділок, 21 жовтня, на брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".
"Якщо Іран зробить деякі речі, то ми вдаримо по ньому так, як ніколи раніше", – заявив він.
Трамп пригрозив війною Ірану
За словами Трампа, США не хочуть воєн у світі. "Однак може так статися, що нам доведеться воювати", – попередив глава держави.
При цьому, за його словами, США можуть виявляти потужний вплив на економіки інших держав. Однією з причин, з якої Трамп не хоче воєн, він назвав свою передвиборну обіцянку повернути американських військових з інших країн.
"Одна з найжахливіших речей, які мені доводиться робити – це писати листи батькам. Я повинен повідомити їм, що їх дитина була вбита на Близькому Сході, причому – незрозуміло, заради чого вона віддала там життя", – сказав президент.
"Іноді настає час для того, щоб воювати. Але буває і час, коли потрібно діяти розумно, а не воювати", – підсумував Трамп.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявляв, що США готові відповісти Ірану "небаченою силою" аж до знищення країни.
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