Трамп приготував екстрене звернення до нації: чого чекати

Президент США Дональд Трамп оголосив, що виступить зі зверненням до нації щодо кризи навколо безпеки південного кордону.
Анонс з'явився у його Twitter. "Радий повідомити, що я виступлю зі зверненням до нації із приводу гуманітарної кризи і кризи національної безпеки на нашому південному кордоні. Середа, 21:00 за східним часом", – написав глава Білого дому.
Напередодні Трамп заявив, що причиною напруженої ситуації у країні стало те, що американський Конгрес відмовився затверджувати фінансування нової стіни на кордоні з Мексикою.
Дональд Трамп
Marie Claire
I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 PM Eastern.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 січня 2019 р
Водночас віце-президент США Майк Пенс повідомив, що радники Білого дому вивчають повноваження Трампа щодо оголошення надзвичайного стану на національному рівні для того, щоб отримати фінансування прикордонної безпеки, передає CNN.
У публікації акцент зроблений на тому, що Трамп неодноразово згадував про можливість отримати доступ до фондів, які виділяються у випадках надзвичайної ситуації у країні, для реалізації його передвиборчої обіцянки щодо побудови стіни на кордоні з Мексикою.
На фоні кризи Трамп зіткнувся ще й із кадровою проблемою. За повідомленнями ЗМІ, він не може знайти претендента на посаду нового глави Пентагону. Колишній сенатор-республіканець Джон Кайл і відставний генерал Джек Киан відмовилися від пропозицій.
Нагадаємо, що 4 січня Палата представників Конгресу США для завершення "шатдаун" прийняла два законопроекти про фінансування уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою було оголошено 1 серпня 2018 року.
Трамп підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру" довжиною понад три тисячі кілометрів уздовж кордону США із Мексикою ще в перший тиждень свого перебування на посаді.
У липні 2018-го уже виникала подібна криза. Тоді Трамп пригрозив, що припинить роботу федерального уряду, якщо Демократична партія не проголосує за законопроект, який стосується охорони кордонів.
22 грудня 2018 Конгрес США також не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).