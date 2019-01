Трамп приготував екстрене звернення до нації: чого чекати

Президент США Дональд Трамп оголосив, що виступить зі зверненням до нації щодо кризи навколо безпеки південного кордону.

Анонс з'явився у його Twitter. "Радий повідомити, що я виступлю зі зверненням до нації із приводу гуманітарної кризи і кризи національної безпеки на нашому південному кордоні. Середа, 21:00 за східним часом", – написав глава Білого дому.

Напередодні Трамп заявив, що причиною напруженої ситуації у країні стало те, що американський Конгрес відмовився затверджувати фінансування нової стіни на кордоні з Мексикою.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 PM Eastern.