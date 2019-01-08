Трамп приготував екстрене звернення до нації: чого чекати

Президент США Дональд Трамп оголосив, що виступить зі зверненням до нації щодо кризи навколо безпеки південного кордону.

Анонс з'явився у його Twitter. "Радий повідомити, що я виступлю зі зверненням до нації із приводу гуманітарної кризи і кризи національної безпеки на нашому південному кордоні. Середа, 21:00 за східним часом", – написав глава Білого дому.

Напередодні Трамп заявив, що причиною напруженої ситуації у країні стало те, що американський Конгрес відмовився затверджувати фінансування нової стіни на кордоні з Мексикою.

Дональд Трамп Marie Claire

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 PM Eastern. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 січня 2019 р

Водночас віце-президент США Майк Пенс повідомив, що радники Білого дому вивчають повноваження Трампа щодо оголошення надзвичайного стану на національному рівні для того, щоб отримати фінансування прикордонної безпеки, передає CNN.

У публікації акцент зроблений на тому, що Трамп неодноразово згадував про можливість отримати доступ до фондів, які виділяються у випадках надзвичайної ситуації у країні, для реалізації його передвиборчої обіцянки щодо побудови стіни на кордоні з Мексикою.

На фоні кризи Трамп зіткнувся ще й із кадровою проблемою. За повідомленнями ЗМІ, він не може знайти претендента на посаду нового глави Пентагону. Колишній сенатор-республіканець Джон Кайл і відставний генерал Джек Киан відмовилися від пропозицій.

Нагадаємо, що 4 січня Палата представників Конгресу США для завершення "шатдаун" прийняла два законопроекти про фінансування уряду.

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