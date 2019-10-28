Трамп працює на Путіна? Києву дали важливу пораду через скандал з США

Якщо Україна втрутиться у внутрішню політику іншої країни, то її чекає геополітична поразка.

Про це заявив шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council, Андерс Аслунд у статті видання НВ. За його словами, поведінка Зеленського заслуговує на схвалення.

Коментуючи інформацію про те, що "двома людьми, що зробили найбільший вплив на Трампа в українському питанні, були Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан", Аслунд зазначив "ворожість і антидемократичність обох політиків".

"Що може зробити Україна, якщо Трамп дійсно працює на Путіна? Вивести його на чисту воду! Офіційному Києву потрібно переконатися в тому, що Конгрес США знає, що відбувається насправді, і що українська влада не володіла будь-якою інформацією", – підкреслив політик.

При цьому він зазначив поведінку президента України Володимира Зеленського.

"Якщо ви втрутитеся у внутрішню політику іншої країни, вас не чекає нічого, окрім поразки. Президент Зеленський на диво добре впорався з тим, щоб уникнути залучення в чужій корупційний скандал. У цій історії України виявилася на висоті – настільки ж, наскільки низько впав Трамп", – повідомив Аслунд.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом різко висловлювався на адресу України, чим міг погіршити думку американського лідера про неї.

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