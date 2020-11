Трамп помилував індичку на прізвисько Корн. Фото та відео

Президент США Дональд Трамп 24 листопада помилував індичку на прізвисько Корн (кукурудза) напередодні Дня подяки.

Про це глава держави повідомив у Twitter, опублікувавши також відео свого виступу на церемонії, яка проходила біля Білого дому (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Від імені всієї родини Трампів я хочу побажати кожному американцю здорового і щасливого Дня подяки! Сьогодні ми зібралися в Рожевому саду, щоб продовжити улюблену щорічну традицію: офіційне помилування президентом (індички)", – написав він.

"Корн, я дарую тобі повне помилування", – наводить його слова з церемонії ABC.

Незважаючи на те, що глава держави звернувся тільки до однієї індички, традиційно життя дарують двом. Прізвисько другої – Коб (початок).

Обох індичок привезли з Волкота, штат Айова, до церемонії їх утримували в готелі Willard Intercontinental.

Першим президентом США, який помилував індичку, став Джон Кеннеді. Це сталося в 1963 році.

Сама традиція вшанування індички бере свій початок із 1947 року, коли птицю подарували тодішньому президенту Гаррі Ґрумену.

On behalf of the entire Trump Family, I want to wish every American a Healthy and Happy Thanksgiving! Today we gathered in the Rose Garden to continue a beloved annual tradition : the Official Presidential Pardon of a very fortunate Thanksgiving Turkey .... pic.twitter.com/O92pWUKrBv