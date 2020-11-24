Трамп помилував індичку на прізвисько Корн. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
3,0 т.
Трамп провів церемонію помилування індички

Президент США Дональд Трамп 24 листопада помилував індичку на прізвисько Корн (кукурудза) напередодні Дня подяки.

Про це глава держави повідомив у Twitter, опублікувавши також відео свого виступу на церемонії, яка проходила біля Білого дому (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дональд і Меланія Трампи на церемонії помилування індички.

"Від імені всієї родини Трампів я хочу побажати кожному американцю здорового і щасливого Дня подяки! Сьогодні ми зібралися в Рожевому саду, щоб продовжити улюблену щорічну традицію: офіційне помилування президентом (індички)", – написав він.

Трамп помилував індичку Корн.

"Корн, я дарую тобі повне помилування", – наводить його слова з церемонії ABC.

Незважаючи на те, що глава держави звернувся тільки до однієї індички, традиційно життя дарують двом. Прізвисько другої – Коб (початок).

Обох індичок привезли з Волкота, штат Айова, до церемонії їх утримували в готелі Willard Intercontinental.

Трамп провів церемонію помилування індички.

Першим президентом США, який помилував індичку, став Джон Кеннеді. Це сталося в 1963 році.

Сама традиція вшанування індички бере свій початок із 1947 року, коли птицю подарували тодішньому президенту Гаррі Ґрумену.

День подяки американці відзначають кожен четвертий четвер листопада. У 2020 році він випадає на 26 листопада. Більш детальну історію свята читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

СШАДональд Трамп