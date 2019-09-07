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8 вересня • оновлено в 11:17
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Політика Економіка

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Трамп почав тиснути на Зеленського? З'явилися тривожні дані

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Президент США Дональд Трамп робить спроби змусити українського лідера Володимира Зеленського втрутитися в американські вибори в 2020 році, щоб допомогти йому знову зайняти пост глави держави.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Відзначається, що Зеленський нібито повинен посприяти розслідуванню проти суперника Трампа – кандидата від демократів Джо Байдена. За версією автора, в цьому світлі США призупинили військову підтримку України, щоб натиснути на її президента.

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Трамп може тиснути на Зеленського

Крім того, наголошується, що особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Байдена і його сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики Америки.

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Тема
Вибори в США
Особи
Дональд Трамп Джо Байден Володимир Зеленський
Місце
США
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Аха-ха! Ну Обсос и отмочил! Президент США ну никак не может победить без президента обосранных шароварников. Помощь будет в отправке на избирательные участки майданутых,чтобы от вони из обосранных шаровар избиратели разбежались
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Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
ЯК ВИ ВСЕ ЗНАЄТЕ ,ЩО КАЗАВ ТРАМП ,ЗЕЛЕНСЬКОМУ,, ПРО ЩО ВОНИ ДОМОВЛЯЛИСЬ ,ПРЯМО ЗНАТОКИ !!!Можна подумати ,що "свічку держали" коли вони домовлялись !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Все думали, что Зеленский комик, а оказалось, что он великий и могучий властелин мира.
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