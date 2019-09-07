Трамп почав тиснути на Зеленського? З'явилися тривожні дані

Президент США Дональд Трамп робить спроби змусити українського лідера Володимира Зеленського втрутитися в американські вибори в 2020 році, щоб допомогти йому знову зайняти пост глави держави.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Відзначається, що Зеленський нібито повинен посприяти розслідуванню проти суперника Трампа – кандидата від демократів Джо Байдена. За версією автора, в цьому світлі США призупинили військову підтримку України, щоб натиснути на її президента.

Трамп може тиснути на Зеленського

Крім того, наголошується, що особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Байдена і його сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики Америки.

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