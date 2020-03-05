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5 березня • оновлено в 07:41
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Трамп назвав успіх Байдена на праймеріз "неймовірним поверненням"

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Президент США Дональд Трамп прокоментував результати праймеріз до виборів, привітавши свого головного конкурента, колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена з успіхом.

Своїми враженнями він поділився в середу, 4 березня, коли стало відомо, що опонент лідирує в 10 американських штатах, передає NBC News.

"Я думаю, що вибори були відмінними. Це було чудове повернення Джо Байдена. Неймовірне повернення", – сказав Трамп журналістам.

Трамп назвав успіх Байдена на праймеріз "неймовірним поверненням"

Трамп назвав успіх Байдена на праймеріз "неймовірним поверненням"

Говорячи про результати двох інших претендентів від Демократичної партії, він заявив, що сенаторці від штату Массачусетс Елізабет Уоррен необхідно зняти свою кандидатуру, оскільки у неї не залишилося жодних шансів.

Президент назвав її "сучасною Покахонтас". "Оце так! Якби Елізабет Уоррен не була в гонці, Берні Сандерс міг би легко перемогти в Массачусетсі, Міннесоті та Техасі, не кажучи вже про інші штати. Наша сучасна Покахонтас не ввійде в історію як переможець, але може увійти як "великий спойлер", – написав він у Twitter.

Трамп також розкритикував демократа-мільярдера Майкла Блумберга. "Гроші слід витрачати розумно. Що ця ситуація продемонструвала, так це те, що вибори не можна купити", – заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Байден отримав перевагу в 8 штатах. На думку експерта-міжнародника Максима Ялі, незважаючи на те, що голоси ще повністю не підраховані, вже можна сміливо говорити про прорив Джо Байдена.

Незабаром стало відомо про лідерство в ще двох штатах.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вибори в США
Особи
Джо Байден Дональд Трамп
Місце
США
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а за кого болеть украине,за трампа или байдена.
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