Президент США Дональд Трамп прокоментував результати праймеріз до виборів, привітавши свого головного конкурента, колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена з успіхом.

Своїми враженнями він поділився в середу, 4 березня, коли стало відомо, що опонент лідирує в 10 американських штатах, передає NBC News.

"Я думаю, що вибори були відмінними. Це було чудове повернення Джо Байдена. Неймовірне повернення", – сказав Трамп журналістам.

Говорячи про результати двох інших претендентів від Демократичної партії, він заявив, що сенаторці від штату Массачусетс Елізабет Уоррен необхідно зняти свою кандидатуру, оскільки у неї не залишилося жодних шансів.

Президент назвав її "сучасною Покахонтас". "Оце так! Якби Елізабет Уоррен не була в гонці, Берні Сандерс міг би легко перемогти в Массачусетсі, Міннесоті та Техасі, не кажучи вже про інші штати. Наша сучасна Покахонтас не ввійде в історію як переможець, але може увійти як "великий спойлер", – написав він у Twitter.

Трамп також розкритикував демократа-мільярдера Майкла Блумберга. "Гроші слід витрачати розумно. Що ця ситуація продемонструвала, так це те, що вибори не можна купити", – заявив президент.

So selfish for Elizabeth Warren to stay in the race. She has Zero chance of even coming close to winning, but hurts Bernie badly. So much for their wonderful liberal friendship. Will he ever speak to her again? She cost him Massachusetts (and came in third), he shouldn’t!