Президент США Дональд Трамп звинуватив владу Китаю в пізній реакції і приховуванні спалаху коронавірусу, через що "світ платить велику ціну".

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Своєю позицією він поділився з журналістами на брифінгу в Білому домі в четвер, 19 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Було б набагато краще, якби ми знали про це на кілька місяців раніше. Він міг би бути утриманий у тому районі Китаю, де з'явився. Безумовно, світ платить велику ціну за те, що вони зробили. Страждає весь світ", – обурився Трамп.

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Він підкреслив, що американська влада була готова до поширення епідемії і раніше інших країн світу заборонила в'їзд до себе з території Китаю.

Потім Трамп знову повторив, що недостатньо оперативне надання інформації владою КНР про коронавірус призвело до нинішньої кризи в світі.

"Що стосується того, що вони публікують зараз, хто знає, я сподіваюся, що це правда", – прокоментував Трамп повідомлення, що в Ухані вперше з грудня не виявлено жодного нового випадку зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп 13 березня оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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