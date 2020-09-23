Трамп назвав ганьбою кількість смертей від COVID-19 у США

У США кількість смертей від коронавірусу досягла 205 471 випадків
Президент Дональд Трамп назвав це ганьбою
При цьому він заявив, що їх могло бути до 2,5 млн
Президент Дональд Трамп назвав ганьбою те, що кількість смертей від коронавірусу в США перевищила 200 тисяч.
При цьому він вважає, що їх могло бути набагато більше – до 2,5 млн, якби в країні не зробили "відповідні і правильні кроки", передає The Guardian.
"Я думаю, це ганьба. Якби ми не вжили відповідних і правильних кроків, у нас було б 2,5 млн смертей. У нас було б значно більше число", – заявив Трамп.
Президент США також нагадав про свій виступ на Генеральній асамблеї ООН, в якому звинуватив Китай в поширенні COVID-19. Він закликав ООН залучити країну до відповідальності.
"Китай повинен був зупинити це на своєму кордоні. Вони не повинні були дозволити цьому поширитися по всьому світу і це жахливо. Це жахлива річ, яка не повинна була статися. Китай дозволив цьому статися. Пам'ятайте про це", – додав Трамп.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Трамп припустив, що Китай міг спеціально сприяти поширенню коронавірусу, щоб нашкодити економікам країн-конкурентів.
Ще навесні в США прозвучали заяви про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні і інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.
При цьому в Білому Домі визнали, що Трампа свідомо зменшував небезпека коронавірусу в своїх публічних виступах, щоб "не допустити хаосу в країні".