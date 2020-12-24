Трамп наклав вето на оборонний бюджет: під 'загрозою' поставки озброєння Україні

Президент США Дональд Трамп наклав вето на схвалений Конгресом країни законопроєкт про затвердження щорічного бюджету на оборону в розмірі $740 млрд. Він назвав його "подарунком для Росії і Китаю", але не уточнив, що саме має на увазі.

Як повідомляє The Guardian, документ передбачає нові санкції щодо цих двох країн, але також і подальші поставки озброєння в Україну. Сам американський лідер у листі до Палати представників написав, що проєкт "суперечить зовнішній та політиці нацбезпеки", які проводила його адміністрація.

Також чинний глава США розкритикував те, що в документ законопроєкту не було внесено положення, які дозволяють посилити контроль за соціальними мережами. Крім того, йому не сподобалася пропозиція перейменувати деякі військові бази, які було названо на честь "воєначальників рабовласницького Півдня за часів Громадянської війни в Америці". Обурення у Трампа викликала ще й спроба обмежити відповідним законом ініційоване ним виведення військ із Афганістану, Південної Кореї та Німеччини.

Примітно, що "скасований" ним законопроєкт також передбачає введення нових санкцій щодо компаній, які сприяють продажу, оренді або наданню суден-трубоукладачів для будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Також він передбачає подальші поставки озброєння Україні, заборону на співпрацю американських і російських військових, а ще санкції щодо Туреччини за придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Хоча попередні вісім вето президента було підтримано завдяки підтримці республіканців у Конгресі, його радники заявили, що це, найімовірніше, буде скасовано всього за декілька тижнів до того, як Трамп покине свій пост. Так, вони очікують, що Конгрес все одно ухвалить закон.

І сенати-республіканці, і Палата представників Демократичної партії проголосували за оборонний бюджет на 2021 рік із відривом, що перевищує дві третини більшості, необхідної для подолання вето. Це означає, що Трампу доведеться переконати десятки республіканців відмовитися від майже річної роботи над законопроєктом на 4500 сторінок і почати все спочатку.

Провідні радники закликали Трампа не виконувати погрозу вето, пославшись на незначні шанси скасувати законопроєкт. Багато з найстійкіших прихильників президента, зокрема голова комітету Сенату з питань збройних сил Джим Інхоф, заявили, що проголосують за скасування рішення Трампа.

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