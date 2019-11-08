"Поганий прецедент": Трамп пригрозив оприлюднити нову розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий опублікувати нову стенограму телефонних переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським.

Він має на увазі розмову із Зеленським, під час якої привітав його з перемогою на президентських виборах і яка відбулася ще до 25 липня, передає ТАСС.

Уточнюється, що таку заяву американський глава зробив під час бесіди з журналістами на Південній галявині Білого дому перед вильотом у штат Джорджія.

"Я опублікую її [розмову], якщо вони [демократи] захочуть. Не бачу проблем із цим, але мені не подобається це робити, тому що це такий поганий прецедент", – зазначив Трамп.

Трамп і Зеленський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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