"Поганий прецедент": Трамп пригрозив оприлюднити нову розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий опублікувати нову стенограму телефонних переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським.
Він має на увазі розмову із Зеленським, під час якої привітав його з перемогою на президентських виборах і яка відбулася ще до 25 липня, передає ТАСС.
Уточнюється, що таку заяву американський глава зробив під час бесіди з журналістами на Південній галявині Білого дому перед вильотом у штат Джорджія.
"Я опублікую її [розмову], якщо вони [демократи] захочуть. Не бачу проблем із цим, але мені не подобається це робити, тому що це такий поганий прецедент", – зазначив Трамп.
Трамп і Зеленський
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Водночас Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
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