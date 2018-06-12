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Трамп і Кім Чен Ин поговорили тет-а-тет: перша реакція лідерів

1.3тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп і глава КНДР Кім Чен Ин зустрілися e Сінгапурі тет-а-тет і проговорили в такому форматі 45 хвилин.

Після цієї зустрічі з'явилися перші коментарі від них, передає "Лента.ру".

Зокрема, Трамп розповів "про дуже, дуже хорошу бесіду і про "проблеми, які їм треба буде розв'язати", а Кім, у свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".

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А журналісти з пулу Білого дому стверджують, що чули, як глава КНДР через перекладача назвав цю зустріч свого роду "науковою фантастикою".

Після цього вони запросили до залу переговорів своїх представників на розширені консультації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня Кім Чен Ин прилетів на саміт в Сінгапур для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

Президент США мав намір розмовляти з колегою тільки у присутності перекладачів.

Особи
Кім Чен ИнДональд Трамп
Місце
Сінгапур
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