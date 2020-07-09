Трамп хоче лікувати США від COVID-19 небезпечним препаратом: ВООЗ назвав його марним

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп продовжує розглядати гідроксихлорохін як ліки від COVID-19, незважаючи на те, що ВООЗ визнала цей препарат неефективним.

Як повідомляє The Guardian, прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані заявила, що Трамп все ще покладає надії на гідроксихлорохін.

"Президент завжди говорив, що він розглядає гідроксихлорохін як дуже багатообіцяючий профілактичний засіб, але також люди не повинні приймати його без рецепта лікаря", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я припинила випробування трьох препаратів від COVID-19: гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру.