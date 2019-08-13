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Трамп дізнався, що рвонуло у Росії: розкрилися секретні випробування

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США вдалося дізнатися деталі секретних випробувань на полігоні під Архангельськом у Росії, де вибухнула рідка установка.

Про це у своєму Twitter заявив президент США Дональд Трамп. Він підкреслив, що у США також є аналогічні технології, але більш просунуті.

"Сполучені Штати багато дізналися завдяки невдалому вибуху ракети в Росії. У нас є аналогічні, хоча і більш досконалі технології. Вибух російського "Skyfall" змусив людей переживати про безпеку повітря не тільки поруч з об'єктом, але і за його межами. Це недобре!" – написав американський лідер.

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Вибух під Архангельськом

Вибух під Архангельськом

"Газета.ру"

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що причиною загибелі п'ятьох співробітників корпорації "Росатом" під час надзвичайної події під Архангельськом став вибух малогабаритного ядерного реактора.

Як писав OBOZREVATEL, в "Росатомі" повідомляли, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників.

У містах Архангельськ і Северодвинськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Особа
Дональд Трамп
Місце
Росія
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
"Жидкая установка". Бабе написавшей заметку о "жидкой установке" нужно писать о пирогах, салатах и вышивании. Мозги жидкие.
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