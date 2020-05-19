Трамп дав ВООЗ 30 днів на виконання його умов: озвучено ультиматум

Президент США Дональд Трамп направив лист-ультиматум голові Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросу Аданому Гебреєсусу.

Очільник Білого дому погрожував припинити фінансування ВООЗ через пандемію COVID-19. Документ він опублікував у Twitter.

"Це лист, надісланий доктору Тедросу з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він говорить сам за себе!" – написав Трамп у соцмережі.

Дональд Трамп

У посланні Трамп попередив, що ВООЗ має 30 днів, щоб реалізувати "істотні поліпшення". Інакше Штати припинять фінансування або навіть вийдуть із організації. Додамо, що саме мається на увазі під цими "поліпшеннями", не вказано.

Також у листі лідер американців звинуватив ВООЗ у тому, що вони з грудня й раніше ігнорували інформацію про поширення коронавірусу в Ухані (Китай). Президент Штатів акцентував, що ВООЗ відклала надзвичайну декларацію під тиском китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Єдиний вихід для Всесвітньої організації охорони здоров'я – це якщо вона справді зможе продемонструвати незалежність від Китаю", – зазначено в листі.

Лист Трампа до ВООЗ Twitter Дональд Трамп

Лист Трампа до ВООЗ Twitter Дональд Трамп

Лист Трампа до ВООЗ Twitter Дональд Трамп

Лист Трампа до ВООЗ Twitter Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я виконує прохання Китаю.

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