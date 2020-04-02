Трамп через коронавірус задіяв закон про виробництво у воєнний час

Президент США Дональд Трамп застосував закон про виробництво у воєнний час, щоб в країні якомога швидше могли випускати апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

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Відповідне розпорядження голова держави видав у четвер, 2 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні в рамках закону про виробництво в період воєнного часу я видав розпорядження для того, щоб виробники домашнього обладнання змогли більш повно забезпечити виробництво апаратів ШВЛ заради порятунку життів американців. Я віддав розпорядження міністру охорони здоров'я і міністра внутрішньої безпеки, щоб вони надали допомогу таким виробникам як General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, and Vyaire Medical в забезпеченні комплектуючими, необхідними для виробництва апаратів ШВЛ", – йдеться в документі.

Трамп пояснив, что це розпорядження усуне перешкоди в ланцюжку забезпечення комплектуючими, які можуть поставити під загрозу швидке виробництво апаратів ШВЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, апарати ШВЛ, які американський бізнесмен Ілон Маск пообіцяв безкоштовно розіслати в лікарні, придатні тільки для хворих з легкою формою захворювання на коронавірус.

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