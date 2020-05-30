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30 травня • оновлено в 19:11
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Трагедія Джорджа Флойда: в США вивели армію для придушення протестів вперше за 30 років

1.7т
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У США вперше за 30 років на вулиці Міннеаполіса вивели бійців Національної гвардії для придушення масових заворушень під час мітингів через загибель афроамериканця.

Як зазначають місцеві ЗМІ, армію востаннє залучали в 1992 році. У п'ятницю їх вивели відповідно до Закону про повстання 1807 року, який в останній раз використовувався під час заворушень в Лос-Анджелесі, повідомляє APF.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Нагадаємо, що загибель афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі, штат Міннесота, спровокувала масові заворушення в ряді великих міст США, які тривають вже третій день.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести спалахнули після того, як відео арешту загиблого з'явилося в мережі. У деяких штатах довелося вводити спеціальне положення через зіткнення протестуючих з поліцією. Під час НП загинуло вже двоє людей.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Як писав OBOZREVATEL раніше, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів навалився коліном йому на шию.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
США
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