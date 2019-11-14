"Люди плакали!" Очевидиця розповіла про рекордний потоп у Венеції

Рекордна повінь у Венеції (Італія) спричинила серйозні руйнування і величезні збитки. При цьому венеціанці заробляють на туристах, демонструючи наслідки стихії.

Про нинішню ситуацію в місті розповіла в ефірі ObozTV жителька Венеції Ольга Клінгенберг. За її словами, навіть для звичних до регулярних потопів венеціанців нинішня повінь стала великим ударом.

"Живу я у Венеції 10 років, це явище кожного року, нічого дивного немає. Всі давно звикли, у всіх у гардеробі є гумові чоботи. Хто живе на нижніх поверхах, у кого бізнес на нижніх поверхах – у всіх є перекриття від води, насоси, що відкачують воду. Але відбувся дуже різкий стрибок рівня води, який призвів до руйнувань, що викликають сльози у венеціанців і всіх, хто любить це місто", – сказала вона.

repubblica.it

Як повідомила очевидиця НП, зараз паніки у людей немає, тільки "страшне розчарування".

"На вулицях можна було побачити дрібних підприємців, у яких є лавочки, ресторанчики, бари, що зазнали неймовірних збитків. Можна собі уявити, яких грошей коштує відновлення всієї структури, електрики. Люди буквально плакали", – розповіла вона.

repubblica.it

Клінгенберг зазначила, що постраждалі від стихії зможуть розраховувати на допомогу від держави протягом року, і ці кошти можуть покрити лише половину збитків, тоді як їм необхідно відновлювати своє житло і свій бізнес вже сьогодні.

repubblica.it

"У цій ситуації повінь – особистий збиток кожного. Перші поверхи всіх будівель – це меншою мірою житло, більшою мірою бізнес. І весь цей бізнес "полетів". Неможливо було знайти в окрузі бар, де працювала б кавоварка, бо всюди "полетіла" електрика. Коли італієць не може знайти місце, де можна випити правильної кави, це вже справжня трагедія", – розповіла вона.

При цьому деякі місцеві жителі використовують стихію як "особливий атракціон", щоб заробити на туристах.

"Навіть на тлі цієї біди деякі дуже заповзятливі венеціанці возили на човнах великі групи туристів дивитися на руйнування. Туризм і бажання подивитися нікуди не дівається", – повідомила Клінгенберг.

repubblica.it

repubblica.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Венеції рівень води піднявся до позначки 187 см, було затоплено понад 80% міста. Міська адміністрація оголосила надзвичайний стан. В результаті повені загинули двоє людей.

Шоу "О, Крапівіна!" дивіться щодня по буднях о 09:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!