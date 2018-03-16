Трагедії "з душком": все про дивні смерті ворогів Путіна в Великобританії

Міжнародний скандал через отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Великобританії продовжує набирати обертів.

Підозрілою иглядає і недавня смерть близького соратника Бориса Березовського - Миколи Глушкова. І це лише частина трагедій з "душком", які трапилися за останні роки з ворогами Володимира Путіна на території Великобританії.

"Обозреватель" згадав найгучніші з них.

Борис Березовський

Російський олігарх перебрався у Великобританію ще в 2003 році. На батьківщині проти нього було відкрито кілька кримінальних справ, тому Березовський міг легко повторити долю ще одного олігарха - Михайла Ходорковського.

Березовський вирішив не ризикувати і поїхав, отримавши на острові статус політичного біженця. На новому місці він вплутався у численні суди, але програв, втративши більшу частину свого величезного статку.

До кінця життя у олігарха накопичилися проблеми особистого та фінансового характеру, що могло послужити мотивом для суїциду. 23 березня 2013 року тіло Березовського знайшли в будинку, що належить його колишній дружині Галині.

Скотланд-Ярд оголосив його смерть самогубством. Однак дочка Єлизавета і кілька близьких друзів наполягали на тому, що олігарха вбили, вказуючи на деякі ознаки насильницької смерті (дивний слід від задухи, забій на голові, нетиповий для повішеного колір обличчя і т.д). В результаті точка в цій справі так і не була поставлена ​​- коронер залишив вердикт відкритим.

Олександр Литвиненко

Ще одна гучна історія сталася в листопаді 2006 року, коли ударну дозу полонію отримав перебіжчик ФСБ Олександр Литвиненко. За свою книгу "ФСБ підриває Росію" Литвиненка оголосили одним із головних ворогів батьківщини.

Під час зустрічі з ще одним колишнім агентом ФСБ Андрієм Луговим - Литвиненку підсипали в чай ​​дозу радіоактивного полонію. Всього через пару тижнів він помер. Все вказувало на причетність російських спецслужб, але однозначних доказів знайти так і не вдалося. Тому до прямих звинувачень на адресу Кремля справа так і не дійшла.

До речі, в 2011 році Луговий став депутатом Держдуми від партії ЛДПР.

Бадрі Патаркацишвілі

Ще одна смерть бізнесмена з природних причин, яка викликала масу пересудів. Патаркацишвілі був другом і партнером по бізнесу Березовського. У Росії його звинувачували в шахрайстві та організації втечі нині покійного Миколи Глушкова.

Бадрі поїхав до Грузії, але по суті жив на два будинки - в Лондоні у бізнесмена була нерухомість. В інтерв'ю журналістам Патаркацишвілі говорив, що ніде не відчуває себе в безпеці і тримає 120 охоронців.

Однак 12 лютого 2008 року стало відомо про його смерть від серцевого нападу у Лондоні. Цікаво, що за тиждень до цієї трагедії в ЗМІ з'явилася роздруківка розмови Патаркацишвілі і глави спецдепартамента МВС Грузії Іраклія Кодуа. У тій розмові друг Березовського розповів, що в 90-ті Путін кришував його бізнес у Санкт-Петербурзі. Це викликало гучний скандал.

Поліція Лондона зазначила справу про смерть Бадрі як особливо важливу, однак слідів насильницької смерті було не виявлено.

Микола Глушков

Глушков теж довго працював разом із Березовським. У кінці 80-х він став спочатку начальником відділу, а пізніше і заступником директора підприємства "Логоваз", яке створив олігарх.

Микола Глушков (зліва)

У 1996 році нині померлий став заступником директора гендиректора російської авіакомпанії "Аерофлот". Три роки по тому влада РФ ініціювала розслідування за фактом розкрадань коштів цієї компанії. Глушков був підозрюваним нарівні з Березовським.

У 2004 році частина звинувачень з підприємця була знята, Глушков був засуджений лише за перевищення службових повноважень і відпущений в залі суду, в зв'язку з відбуттям покарання під час слідства.

Проте в 2010 році Глушков вирішив покинути Росію і переїхав до Лондона, де вже жив його друг Березовський. У Великобританії він отримав політичний притулок через нові переслідування у Росії.

13 березня 2018 року тіло Глушкова знайшли в його квартирі на околиці Лондона. Точні причини смерті поки невідомі. За однією з версій, на його шиї знайшли сліди удушення. Цю інформацію підтвердило джерело з оточення бізнесмена, сказавши, що той "помер, як Борис".