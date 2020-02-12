У "ДНР" заявили, що в Мінську не погодили розведення військ: Україна спростувала

У "ДНР" повідомили перші результати зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, запевнивши, що сторони нібито не змогли домовитися ні про одному з нових ділянок розведення військ на Донбасі.

Відповідну заяву у середу, 12 лютого, зробили в "МЗС республіки". Прессекретарка представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер ж зазначила, що практично узгоджена одна з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове.

Зокрема, "представниця ДНР" Наталія Никонорова розкрила деталі в коментарі сепаратистським ресурсам.

"Ми, як і представники місії ОБСЄ і Російської Федерації, чітко розуміємо важливість і необхідність розведення по всій лінії зіткнення сторін і націлені на інтенсифікацію узгодження наступних трьох ділянок. Тільки такий підхід дозволить зберегти життя і здоров'я мирних громадян, тому з нашого боку додаються всі можливі зусилля для прискорення процесу узгодження: ми запропонували продовжити роботу дистанційно між засіданнями в Мінську", – висловилася вона.

У "ДНР розповіли про переговори по Донбасу в Мінську

Никонорова вкотре звинуватила Україну нібито в "небажанні виконувати Мінські угоди".

"Українська сторона поки взагалі не демонструє намірів працювати з усіх правових аспектів особливого статусу Донбасу, як це було наказано лідерами "нормандського формату". Ми не бачили ще жодного пропозиції від українських представників щодо проєкту змін до закону про особливий статус, в тому числі імплементації в нього положень формули Штайнмаєра, проектів законів, підзаконних актів та угод, що випливають з даного ключового акту", – додала вона.

У той же час "омбудсменка ДНР" Дарина Морозова запевнила, що учасники гуманітарної підгрупи домовилися про вироблення спільних пропозицій щодо механізму пошуку безвісти зниклих у ході конфлікту в Донбасі.

Вона додала, що на зустрічі також порушувалося питання про процесуальне очищення осіб, звільнених у ході обміну полоненими 29 грудня 2019 року.

Наступна зустріч ТКГ запланована на 26 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін звинуватив українську владу в небажанні відводити війська на Донбасі.

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