У Мінську домовилися про нову ділянку розведення військ: підсумки "ювілейної" зустрічі щодо Донбасу

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську практично домовилися про нову ділянку розведення військ на Донбасі – Гнутове, щодо інших до угоди поки не прийшли.

Таку заяву за підсумками зустрічі в середу, 12 лютого, в 5 річницю підписання Комплексу заходів із виконання Мінських угод, зробила в Facebook прессекретарка представника Києва в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"Практично узгоджена одна із ділянок розведення в районі н. п. Гнутове, яка раніше була запропонована українською стороною, триває робота над узгодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку НЗФ ОРДЛО", – написала вона.

У Мінську домовилися про нову ділянку розведення військ replyua.net

Оліфер звернула увагу, що, за даними СММ ОБСЄ, з початку року їх патрулі 146 разів не були допущені на території ОРДЛО. "Українська сторона наполягає на забезпеченні повної безпеки роботи співробітників місії, також СММ ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України, як це передбачено її мандатом", – додала вона.

У гуманітарній підгрупі Україна передала уточнений список людей, яких наша країна хоче звільнити. Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти. До наступного засідання ТКГ в Мінську повинен бути розроблений проєкт дорожньої карти із відкриття КПВВ у Золотому і Щасті.

Підгрупа з соціально-економічних питань обговорила питання водозабезпечення всього Донбасу, які є критичними і вимагають дієвих кроків усіх учасників Мінського процесу, зокрема із залученням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У Мінську домовилися про нову ділянку розведення військ УНІАН

"Українська сторона продовжує порушувати питання повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО. Надано перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна", – пояснила Оліфер.

У політичній підгрупі українська сторона акцентувала увагу на необхідності виконання резолюції ПАРЄ від 30 січня 2020 року, яка містить безпосередні вимоги на адресу РФ: у пункті 4.9 цього документа, зокрема, відзначено важливість повного виконання нею Мінських домовленостей, стороною яких є РФ і припинення військового вторгнення і підтримки незаконних збройних формувань на сході України.

"Наголошуємо: саме повне припинення вогню, виведення з Донбасу збройних формувань і військової техніки, відновлення контролю над кордоном є базовою передумовою для початку політичного процесу, зокрема виборів", – підсумувала Оліфер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що українська сторона веде переговори про три нові точки розведення військ на Донбасі.

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