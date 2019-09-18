Головна Новини
18 вересня • оновлено в 14:57
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Тисячолітня Росія!" У Держдумі зганьбилися безглуздим фейком

Читати матеріал російською

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін зганьбився в прямому ефірі через незнання історії. Він назвав Росію країною з тисячолітньою історією, хоча Московське царство з'явилося на карті світу тільки в кінці XV століття.

Конфуз трапився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Одіозний політик країни-агресора намагався принизити Україну, але осоромився сам (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас історія державності, яка триває безперервно, перетворюючись з однієї форми на іншу, тисячу років! У вас ця державність існує 20 років!" – висловився Затулін про Україну.

Новини
''До чого Росія до Русі?'' Українець зганьбив Соловйова через Ярослава Мудрого

Костянтин Затулін

Костянтин Затулін

"Цензор.НЕТ"

На це йому заперечив постійний гість російських ефірів Василь Вакаров, який називає себе українським політологом. Він нагадав російському депутату, що насправді тисячолітню історію державності, починаючи від Київської Русі, має саме Україна.

"Ні, вибачте, це наше!" – розлючено огризнувся на його репліку Затулін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
13
20
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Украина имеет отношение к киевской Руси только в том, что украинцы сформировались в Литве из потомков жителей галицко-волынского княжества.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Борисс Робот
Борисс Робот
История рашки это появление лишней хромосомы... надо специалистов по генным мутациям подключить... они смогут точно сказать сколько лет козлятнику... ну и соответственно с тех пор Крым НАШ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Тю, кака ерунда, он это "лабуду" постуянно несет, а вот Путин: "Израиль русскоязычное государство" - нет предела идиотским фантазиям в этом "царстве".
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel