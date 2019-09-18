"Тисячолітня Росія!" У Держдумі зганьбилися безглуздим фейком

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін зганьбився в прямому ефірі через незнання історії. Він назвав Росію країною з тисячолітньою історією, хоча Московське царство з'явилося на карті світу тільки в кінці XV століття.

Конфуз трапився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Одіозний політик країни-агресора намагався принизити Україну, але осоромився сам (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас історія державності, яка триває безперервно, перетворюючись з однієї форми на іншу, тисячу років! У вас ця державність існує 20 років!" – висловився Затулін про Україну.

Костянтин Затулін "Цензор.НЕТ"

На це йому заперечив постійний гість російських ефірів Василь Вакаров, який називає себе українським політологом. Він нагадав російському депутату, що насправді тисячолітню історію державності, починаючи від Київської Русі, має саме Україна.

"Ні, вибачте, це наше!" – розлючено огризнувся на його репліку Затулін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Затулін заявляв, що Київська Русь стала найпотужнішою державою середньовічної Європи тільки завдяки тому, що до Києва приїхали князі з територій сучасної Росії.

А топпропагандист Кремля Володимир Соловйов говорив, що сама назва Росії нібито підтверджує, що вона є спадкоємицею Київської Русі. Вона, за його словами, походить від особливої вимови слова "Русь" в Константинополі.

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