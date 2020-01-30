Тиснув на Зеленського? У Трампа здивували заявою щодо імпічменту через Україну

Захист президента США Дональда Трампа змінив стратегію в судовому процесі: тиск на Україну шляхом затримки допомоги побічно визнали, однак заявили, що це нібито не є приводом для імпічменту.

Гучні заяви прозвучали в середу, 29 січня, в Сенаті після спроб демократів викликати нових свідків, повідомляє АР.

Суть полягає в тому, що Трамп вважає своє переобрання суспільним благом для країни – тому все, що він робить для перемоги на виборах, відповідає національним інтересам.

Дершовіц виправдав можливий тиск Трампа на Україну АР

Так, у ході суду один із захисників президента, професор і адвокат Алан Дершовіц заявив, що кожен політик пов'язує свої інтереси з суспільством. "Вибори проходять в інтересах суспільства. І навіть якщо президент робить певні речі, які, на його думку, допоможуть йому обратися в інтересах суспільства, це не може бути чимось на зразок quid pro quo (послугою за послугу – Ред.), що веде до імпічменту", – запевнив він.

"Ось чому так небезпечно намагатися провести психоаналіз президента", – додав він.

Відзначається, що республіканці, схоже, зосереджені на тому, щоб довести процес імпічменту до виправдувального вироку – і зробити це протягом кількох наступних днів.

У Трампа здивували заявою щодо імпічменту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Трампа зіткнулися з новою проблемою: його колишній радник із нацбезпеки Джон Болтон оприлюднив мемуари, в яких визнав, що знав про бажання Трампа заморозити допомогу Україні.

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