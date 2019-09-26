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27 вересня • оновлено в 19:06
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"Тільки не Путін!" У розмові Зеленського з Трампом знайшли показову деталь

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У скандальній телефонній розмові президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, стенограму якого оприлюднили, жодного разу не прозвучала тема війни на Донбасі і ім'я лідера Росії Володимира Путіна.

На це звернув увагу в своєму блозі для "Грани.ру" український журналіст Віталій Портников.

"Трамп і Зеленський говорять про що і про кого завгодно. Байден, Меркель, Макрон, Джуліані, навіть розкішні апартаменти Trump Tower, в яких під час перебування в Сполучених Штатах зупинялася українська "людина з народу". Тільки не Путін!" – зазначив він.

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У розмові Зеленського з Трампом знайшли показову деталь

У розмові Зеленського з Трампом знайшли показову деталь

24 канал

За його словами, те, що розмову з самого початку не планували публікувати, і відсутність згадок про Донбас свідчить про незацікавленість Трампа в цьому питанні.

"Уявіть собі, що ви нічого не знаєте про напад Росії на Україну, про війну, про анексію Криму. І ви читаєте стенограму цієї розмови. Ви зрозумієте, що дійсно є головною проблемою України? Корупція? Відсутність "нових людей" у владі? Реформи? Чи все ж війна?" – обурився Портников.

"До честі Зеленського, він все ж згадує про санкції – коли потрібно підтримати Трампа в його критиці європейців. Але Зеленський, на відміну від Трампа, говорить про війну і з трибуни Генеральної Асамблеї ООН. А Трамп критикує європейських колег просто за недостатню допомогу Українітак, ніби Україна просто бідна відстала країна, якій недостатньо допомагають жадібні сусіди. А не жертва агресії", – написав журналіст.

Портников присоромив Трампа і Зелеснкого

Портников присоромив Трампа і Зелеснкого

Акценти

На думку Портникова, немає нічого дивного, що Трамп не приховував змісту розмови.

"Він і публічно говорить українському президентові практично те ж саме, що говорив йому по телефону. Під час довгоочікуваної спільної зустрічі американський президент висловлює надію, що Зеленський і Путін разом "вирішать свої проблеми". Але це не їхні проблеми, містер президент! Це порушення міжнародного права, перше таке в Європі з часів Ялтинської конференції, учасником якої був президент Сполучених Штатів. Цепорушення європейських кордонів, гарантованих Гельсінським актом, підписаним президентом Сполучених Штатів. Цепорушення гарантій України, забезпечених підписаним президентом Сполучених Штатів Будапештським меморандумом", – підкреслив він.

"Саме тому те, що відбувається між Росією і Україною, це не проблема Зеленського і Путіна, не проблема Росії і України, не проблема Європи. Це проблема світопорядку, гарантованого в тому числі і зусиллями Сполучених Штатів. Це проблема Америки", – резюмував Портников .

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

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Теми
Російсько-український конфлікт Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Донбас
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филипп филипыч
филипп филипыч
потому что война с путиным есть только в упоротом воображении. адекватные люди все понимают)
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филипп филипыч
филипп филипыч
Борисс Робот, и давно ты элементарные слова перестал понимать?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Домбровска Катерина, вам агрессия торговать не мешает?)) не впадлу деньги агрессору давать?))
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