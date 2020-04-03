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4 квітня • оновлено в 00:05
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Тіла в мішках складують на підлозі: опубліковано моторошне відео з епіцентру COVID-19 в Італії

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У Бергамо (Італія), де зараз лютує коронавірус COVID-19, тіла загиблих складають прямо на підлогу в чорних мішках.

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Про це в Facebook повідомила українка Світлана Шкурко, яка опублікувала відповідне відео.

"Подруга живе в Бергамо, прислала відео, що діється там", – написала вона в соцмережі.

COVID-19 в Італії

COVID-19 в Італії

На короткому відео показано приміщення, підлога якого встелена загиблими. Тіла всі загорнуті в чорні непроникні мішки з записками зверху.

Тіла загиблих від хвороби

Тіла загиблих від хвороби

Скріншот

Відзначимо, що станом на 3 квітня в Італії вірусом заразилися понад 115 тисяч осіб, а загинуло майже 14 тисяч. При цьому побороли недугу понад 18 тисяч пацієнтів.

Карта поширення хвороби в Італії

Карта поширення хвороби в Італії

Скріншот

Раніше в Італії знайшли місто-аномалію, де зафіксовано низький відсоток заражених COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, який зокрема передбачає відправку українських медиків для допомоги італійським колегам у боротьбі з пандемією COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Бергамо
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Понаеховший Жлоб
Понаеховший Жлоб
Один в один как в конче заспе у петрушки.
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Пономаренко Ольга
Пономаренко Ольга
по трупам что ли ходят?
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