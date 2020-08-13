Тихановську після виїзду з Білорусі помістили на самоізоляцію

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська після приїзду в Литву два тижні перебуватиме на самоізоляції через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає ТАСС.

"Вона перебуває на самоізоляції, як це належить за правилами. Жодних винятків немає", – повідомив дипломат.

Лінкявічюс додав, що зараз Тихановській потрібен час, щоб ухвалити рішення про подальшу діяльність.

"Даймо їй час, який вона потребує після пережитого стресу, для ухвалення рішення і про яке сама тоді розповість... Тихановська не політикиня, про що сама заявляла, на її плечі випало величезне навантаження, до якого вона, можливо, виявилася неготовою", – сказав голова литовського МЗС.

Також міністр назвав Тихановську "символом виборів" і вважає, що її діяльність "дала поштовх до розуміння того, що в Білорусі має формуватися громадянське суспільство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня Світлана Тихановська виїхала в Литву. Влада країни дозволила їй перебувати на території республіки протягом року.