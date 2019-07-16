"Ти, лицеміре!" Представник України поставив на місце Росію в ООН

Представник України в Раді безпеки ООН Володимир Єльченко поставив на місце Росію, яка заявила про "утиски" російськомовного населення законом про українську мову.

Відповідну заяву зробив він на засіданні у вівторок, 16 липня.

"Російський представник продемонстрував кричущу неповагу до Радбезу ООН, зловживаючи своїм правом просити повторного розгляду його листа. Закон про мову не має жодного відношення до питань, які повинен обговорювати Радбез, оскільки регулює внутрішню політику. Країна, яка століттями придушувала українську мову, не повинна вказувати нам, якою мовою ми повинні говорити і писати!" – заявив він.

Володимир Єльченко Скріншот з відео

Єльченко зазначив, що в багатьох країнах світу, де проживають українці, відкривають школи, в яких діти навчаються українською, Кремль же в цьому питанні показує повну зневагу.

"У Росії, де проживає близько 3 млн українців, немає жодної української школи. У Криму було 7 українських шкіл до анексії Криму. Окупаційна влада закрила всі українські школи. Нагадаю слова з притчі: "Ти, лицеміре, вийми спочатку колоду із власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого". Це наша внутрішня справа і ми самі розберемося з цим за допомогою наших партнерів, включаючи міжнародні інститути", – наголосив представник України.

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Єльченко також висловив думку, що РФ має на меті чинити політичний тиск на Україну і відвернути увагу від рішення інших проблем.

"У травні Росія хотіла відвернути увагу міжнародного співтовариства від річниці депортації кримських татар Сталіним. Сьогодні, піднімаючи фальшиве питання за 4 дні до виборів в Україні, Москва намагається надати підтримку проросійським партіям і відвернути увагу від невиконання Мінських угод і річниці збиття рейсу MH17 над Донбасом", – пояснив він.

Єльченко нагадав про всі злочини Росії в Україні і закликав Москву почати нарешті виконувати міжнародні домовленості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник Російської Федерації в Раді безпеки ООН Василь Небензя вибухнув на засіданні звинуваченнями на адресу України через закон про державну мову.

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