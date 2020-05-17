Президенти Росії Володимир Путін, США Дональд Трамп і Бразилії Жаір Болсонару, а також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не використовують на публіці засоби захисту від коронавірусу COVID-19, незважаючи на критичну ситуацію з пандемією в їхніх країнах.

Як пише The Gurdian, усіх чотирьох об'єднує переконання, що вжиття заходів індивідуального захисту суперечить їхнім образам мачо-політиків.

Дональд Трамп, Борис Джонсон і Володимир Путін

"Трамп відмовився надягти маску навіть під час візиту на фабрику масок. Болсонару зовсім взяв під сумнів необхідність соціального дистанціювання. Джонсон гордо заявляв, що тиснув руки всім, коли відвідував відділення з коронавірусними хворими в лікарні (після чого його самого госпіталізували з COVID-19)", – йдеться в статті.

Путін теж був непослідовний у застосуванні заходів індивідуального захисту: він одягнув бананово-жовтий костюм хімзахисту, щоб відвідати відділення коронавірусу в березні, а потім тиснув руку головному лікарю, який пізніше захворів на COVID-19.

Автори матеріалу впевнені, що така поведінка мала реальні негативні наслідки: у кожній з чотирьох країн хтось із міністрів, чиновників або помічників зрештою заразився вірусом. Причиною цього називається та сама "поведінка мачо", яку наслідували підлеглі перших осіб держав.

Як приклад "правильної" поведінки лідерів видання наводить Словаччину – європейську країну з найменшою кількістю летальних випадків від коронавірусу на душу населення. Там ще в березні нова урядова коаліція була приведена до присяги в масках. Президентка Зузана Чапутова публічно виступала в масці, навіть телеведучі читали новини в масках, щоб показати населенню, що в носінні маски немає нічого ганебного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін не поїхав з Москви, а живе та працює в резиденції Ново-Огарьово. До глави Кремля не потрапити, не перевірившись на коронавірус.

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