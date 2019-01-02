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Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
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Тест, от которого зависит будущее России

21.5тЧитати матеріал російською

Две космические новости последних дней - и один нехитрый тест на принадлежность к человечеству.

Новость первая: американский исследовательский спутник Orbcomm FM16 развалился на части на околоземной орбите.

Новость вторая: американская межпланетная станция New Horizons удалилась от Земли на рекордное расстояние - 6,5 миллиардов километров – и передала на землю снимки Плутона в хорошем разрешении.

Новини
Спасибо Путину: сотни тысяч россиян останутся без работы

От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, - зависит будущее России.

Вот ей-богу.

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Автор
Віктор ШендеровичВіктор Шендерович
Джерело
Джерело:Facebook Виктора Шендеровича
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Коментарі
1
27
Смішно
107
Цікаво
21
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Какие нах тесты?..Единственное,что высероскрепная рашня с удовольствием тестирует-это стекломой и член каДырова..ха-ха-ха..
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3
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
не факт,..или не фак.
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3
Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
Махал Махалыч, я там выше тебе написал,перечитай .если будеш скучать дальше..
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Suxodrotti Kutakos, смиЩно! Ты, кацап, юморист? Не - ты педераст!
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an and
an and
Хотелось бы в новом году пожелать всем россиянам перестать разжигать и вести войны по всему миру, научиться, наконец, уважать своих соседей, их цели и желания, даже если они не совпадают с вашими..перестать гордиться, что ваши бомбы падают на города Сирии, например. Ну и заняться, наконец, своим благополучием и наведением порядка у себя дома! Только так вы придете к благополучию, духовной гармонии, истинному христианству и уважению других!
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