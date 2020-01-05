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5 січня • оновлено в 11:23
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Терористи напали на американську військову базу в Кенії: всі подробиці і фото

9.8т
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Вранці в неділю, 5 січня, терористи з радикального ісламістського угруповання "Аль-Шабаб", тісно пов'язаного з "Аль-Каїдою", напали на військово-морську базу США в Кенії, відому як табір Сімба.

Про це повідомляє CNN. НП трапилася в графстві Ламу. Відзначається, що базою користувалися як американські, так і місцеві війська.

Терористи взяли на себе відповідальність за атаку і заявили, що знищили військову техніку США.

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Терористи напали на американську базу в Кенії

Терористи напали на американську базу в Кенії

colonelcassad.livejournal.com

"Аль-Шабаб" взяла на себе відповідальність

"Аль-Шабаб" взяла на себе відповідальність

colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на табір Сімба

У Кенії напали на табір Сімба

colonelcassad.livejournal.com

"Вони атакували злітно-посадкову смугу Манда в Ламу, яка розташовата поруч із військовим табором, в якому розміщуються військовослужбовці з багатьох країн, включаючи Кенію і США. Нам повідомили, що бойові дії все ще тривають", – уточнило джерело Reuters.

За словами свідка Абдалли Баргаша, напад викликав у повітрі темний потік диму.

У Кенії атакували базу США

У Кенії атакували базу США

colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США

У Кенії напали на військову базу США

colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США

У Кенії напали на військову базу США

colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США

У Кенії напали на військову базу США

colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США

У Кенії напали на військову базу США

colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США

У Кенії напали на військову базу США

colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США

У Кенії напали на військову базу США

colonelcassad.livejournal.com

"Аль-Шабаб" – пов'язане з "Аль-Каїдою" ісламістське угрупування, що бореться за повалення сомалійського уряду, підтримуваного ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в Іраку ракетами обстріляли американські військові бази. США направили в Кувейт 4 тисячі військових.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Кенія
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Укровата-помогите хозяевам, вам зачтётся от них.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы в ужасе!! Туземцы громят хозяев!
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Петров Сергей
Петров Сергей
Америка - миролюбивое демократическое государство. Как же так...
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