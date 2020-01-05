Терористи напали на американську військову базу в Кенії: всі подробиці і фото

Вранці в неділю, 5 січня, терористи з радикального ісламістського угруповання "Аль-Шабаб", тісно пов'язаного з "Аль-Каїдою", напали на військово-морську базу США в Кенії, відому як табір Сімба.

Про це повідомляє CNN. НП трапилася в графстві Ламу. Відзначається, що базою користувалися як американські, так і місцеві війська.

Терористи взяли на себе відповідальність за атаку і заявили, що знищили військову техніку США.

Терористи напали на американську базу в Кенії colonelcassad.livejournal.com

"Аль-Шабаб" взяла на себе відповідальність colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на табір Сімба colonelcassad.livejournal.com

"Вони атакували злітно-посадкову смугу Манда в Ламу, яка розташовата поруч із військовим табором, в якому розміщуються військовослужбовці з багатьох країн, включаючи Кенію і США. Нам повідомили, що бойові дії все ще тривають", – уточнило джерело Reuters.

За словами свідка Абдалли Баргаша, напад викликав у повітрі темний потік диму.

У Кенії атакували базу США colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США colonelcassad.livejournal.com

У Кенії напали на військову базу США colonelcassad.livejournal.com

"Аль-Шабаб" – пов'язане з "Аль-Каїдою" ісламістське угрупування, що бореться за повалення сомалійського уряду, підтримуваного ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в Іраку ракетами обстріляли американські військові бази. США направили в Кувейт 4 тисячі військових.

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