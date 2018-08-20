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ПолітикаЕкономіка
Дмитро Співак
Дмитро Співак
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Тернистый путь в Гаагу…

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Глядя на почти счастливые лица фрау Меркель и хозяина Кремля Путина на их совместной фотографии во время завтрака, начинаешь отчетливо понимать, что тернистый путь Путина в Гаагский трибунал и его безоговорочная капитуляция проходят под брызги шампанского и дружеских миролюбивых заявлений Канцлера Германий. Что ж, можно в очередной раз констатировать. Современного Нюрнберга не будет…

Встреча проходила как раз после очередного санкционного буйства Вашингтона в отношении не только России, но и стран ЕЕ, и даже своего партнера по НАТО Турции. Слишком настойчивые и не всегда просчитанные шаги США, направленные на экономическую экспансию и мировое доминирование, пугают многих американских партнеров, и дают дополнительные рычаги России для укрепления своего влияния, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке. Достаточно вспомнить недавний саммит БРИКС, в котором приняли участие страны, владеющие 40% мировой экономики, и подписанное Соглашение между Россией, Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном по разделу Каспия…

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Но вернемся в Германию. Если кратко подбить итоги встречи Меркель и Путина, то многие процессы становятся очевидными. Во-первых, оба лидера подтвердили свое участие и свою заинтересованность в строительстве Северный Поток-2, назвав его экономически выгодным. И Меркель и Путин очень осторожно сказали о будущем транзите через Украину. Дипломатично и расплывчато. Мол, Украина должна тоже участвовать и после начала функционирования СП-2.

Во-вторых, и это достаточно показательно, в ходе переговоров, не было сказано ни единого слова о Крыме, санкциях и Сенцове. Это лишний раз подтверждает, что Путину удалось эти темы вывести за скобки диалога. Особенно, что касается Крыма и санкций. Думаю, что именно действия Америки дали возможность поставить на паузу вопрос европейских санкций, и Путин этим воспользовался.

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В-третьих, мне показалось, что Иранская ядерная программа и конфликт в Сирии так же сблизил позиции двух стран. Более того, почти открытый конфликт Эрдогана и Трампа, в котором лидер Турции прямо заявил, что готов искать новых партнеров, и не только в экономической сфере, придают дополнительную уверенность Москве. Не зря в Вашингтоне обвиняют Анкару в закупке современного вооружения у Москвы в обход НАТО.

И, наконец, в четвертых. И Меркель и Путин в очередной раз подтвердили, что для решения проблем на Донбассе есть единственный путь – выполнение Минских договоренностей во всем комплексе. СтОит напомнить, что помимо отвода вооружений и устойчивого мира, там говорится о выборах, амнистии, отдельном статусе для Донбасса и только ПОСЛЕ реализации всех этих процессов, о возвращении контроля Украинской стороне над границей. Нетрудно догадаться, что подобное единодушие никак не устраивает украинскую власть.

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Вообще же, становится очевидным смена декораций во взаимоотношениях Европы и России. Безусловно, мощный энергетический Проект СП-2 во многом сблизил позиции и сгладил острые углы. Можно сказать, что период жесткого неприятия и практически нерукопожатия завершен. Наступает новый этап потепления и экономического сотрудничества. Следует осознавать, что сегодня реально меняется архитектура геополитических раскладов, меняются общемировые тренды и конъюнктура. Образуются новые, пусть ситуативные, Союзы и формируются новые течения. Ничего личного. Исключительно бизнес и собственные интересы.

И только украинская власть и украинская политическая элита оказывается совершенно не готовыми к этим фундаментальным изменениям. Наши политики продолжают пребывать в мире собственных иллюзий о том, что Украину априори должны все любить, холить и лелеять. Наши вожди просто не в состоянии давать трезвые оценки, принимать стратегически верные решения и делать правильные выводы. Элита погрязла в коррупции, междоусобных войнах и ощущении собственной непогрешимости. Нынешняя власть не способна даже уловить и оценить, насколько изменилось отношение к нашей стране, и насколько Украина оказывается на затворках европейской политики.

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Киев благополучно переругался со всеми географическими соседями и бОльшей частью влиятельных партнеров. Внешняя политика ведется прямолинейно, непрофессионально и без учета современных реалий. Расчет делается лишь на всеобъемлющую помощь и поддержку со стороны Америки. Убежден, что это опасное заблуждение. Мы не интересуем США, с точки зрения развития государства. Скорее, в Вашингтоне рассматривают нас в качестве плацдарма и форпоста в разборках с Москвой. А подобная конструкция всегда приводит к ослабеванию государства, деградации системы власти и внутренним конфликтам.

Вывод простой. Нынешнюю власть необходимо менять. Главное, в очередной раз не ошибиться с выбором…

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Дмитро СпівакДмитро Співак
Особи
Володимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Україна
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Егор
Егор
Наконец то начало доходить после 27 лет идиотства.
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Очередная статейка мураевской проститутки Спивака, из категории "все пропало". Рассчитана на говнотроллей, типа "руцьких солдат", "зеленых человечков" и "графских степанов". Свинорусы, гоним волну, очередная победа вашего плешивого фюрера)))
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Свидомит Кастрюлеголовый
Свидомит Кастрюлеголовый
«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!». Отто фон Бисмарк (1815-1898)
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