"Звільнити моряків!" Україна виграла справу проти Росії в Міжнародному трибуналі ООН

Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три захоплені українські військово-морські кораблі і відпустити 24 полонених моряків.

Як передає "Громадське ТБ", суд прийняв рішення щодо трьох пунктів:

Негайно звільнити і повернути українські кораблі (19 голосів "за", 2 "проти").

Звільнити і повернути українських моряків (19 "за", 1 "проти").

Росія і Україна повинні подати у суд звіт про виконання тимчасових заходів до 25 липня (19 "за", 1 "проти").

У Трибуналі також відзначили, що можливості досягнення мирного вирішення конфлікту з боку України були вичерпані, українська сторона намагалася вести переговори з Росією, втім безуспішно.

Також зазначено, що Україна виконала 289 статтю конвенції перед тим, як звернутися з позовом. Суд прийшов до висновку, що він має повноваження для прийняття рішення, не дивлячись на заяви РФ.

Вказано, що дії, вчинені РФ, можуть завдати непоправну шкоду обороноздатності України та її правам.

У той же час у МЗС РФ заявили, що передбачені Конвенцією ООН з морського права процедури вирішення суперечок не застосовуються до "інциденту в Керченській протоці".

У російському відомстві стверджують, що арбітраж, який Україна вимагає скликати щодо інциденту в Керченській протоці, нібито не має юрисдикції в цій сфері.

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що Україна очікує швидкого виконання Росією рішення трибуналу ООН.

"Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей", – підкреслила вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, наказ трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. "Затримання трьох військових кораблів і 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі відповідно до Конвенції ООН з морського права і за загальним міжнародним правом", – зазначила заступник глави МЗС.

Президент України Володимир Зеленський назвав прорив України у звільненні полонених моряків першим ймовірним сигналом про готовність Росії припинити війну.

"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною", - написав Зеленський в Facebook.

За його словами, таким чином РФ "може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем цивілізованим способом".

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і подякував професійну команду українських дипломатів, які "у цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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