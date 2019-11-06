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6 листопада • оновлено в 22:33
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Термінова евакуація: в аеропорту Мілана сталася масштабна НП

1.1т Читати матеріал російською

У Мілані евакуювали Термінал №2 аеропорту "Мальпенса" через анонімний дзвінок про закладену бомбу.

Як передає Corriere della Sera, в одній з валіз знайшли "підозрілий пристрій".

В результаті в заходах безпеки всіх пасажирів терміново вивели з терміналу. На план національної безпеки "Леонардо да Вінчі" пішло 20 хвилин.

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Пасажира, в чиїй валізі знайшли невідомий металевий предмет, затримали. Незабаром аеропорт відновив повноцінну роботу.

"Мальпенса"

"Мальпенса"

expertitaly.ru

Як писав OBOZREVATEL, увечері 6 листопада НС також відбулася в аеропорту Амстердама. Була оголошена надзвичайна ситуація нібито через захоплення літака авіакомпанії AirEuropa рейсом в Мадрид.

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Італія Мілан
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