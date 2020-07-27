Темпи COVID-19 прискорюються: ВООЗ оголосила про скликання надзвичайного комітету

Всесвітня організація охорони здоров'я скликає надзвичайний комітет для оцінки ситуації з пандемією COVID-19 у світі.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус під час брифінгу в понеділок, 27 липня, передає офіційний сайт організації.

"Як вимагають міжнародні правила, я знову зберу надзвичайний комітет цього тижня, щоб він провів переоцінку ситуації з пандемією COVID-19 і дав мені відповідні поради", – сказав він, зазначивши, що засідання комітету пройде в найближчі дні.

"Глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я оголошувалася шість разів, але остання, мабуть, є найсерйознішою", – наголосив глава ВООЗ.

Він додав, що темпи поширення коронавірусу продовжують прискорюватися.

Як писав OBOZREVATEL, у світі COVID-19 захворіло понад 16 мільйонів осіб, з яких понад 650 тисяч померли. Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,3 млн), Бразилія (понад 2,4 млн) та Індія (більше 1,4 млн).