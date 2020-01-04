Люди тонуть у ліфтах: Тель-Авів пішов під воду після потужної зливи. Відео смертельної стихії

У суботу, 4 січня, після проливних дощів у Тель-Авіві (Ізраїль) сталася масштабна повінь.

Так, за чотири години в місті випало понад 76 мм опадів, що становить близько 20% річної норми. Крім того, в центрі країни пройшов град, передає i24news.tv (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Наслідки потопу iod.media

Під час повені загинуло двоє людей – чоловіка 35 років і жінку 30 років заблокувало в залитому водою ліфті в житловому будинку на вулиці Надав.

У швидкій допомозі заявили, що їх змогли евакуювати з ліфта живими, однак, незважаючи на реанімаційні процедури, постраждалі померли.

Рятувальники біля місця загибелі людей twitter.com/JComm_NewsFeeds

Рятувальники біля місця загибелі людей twitter.com/newsisrael13

Пожежники працюють над витяганням людей із ліфта twitter.com/newsisrael13

Пожежники працюють над витяганням людей із ліфта twitter.com/newsisrael13

Вказується, що ще дві жінки 80 і 23 років отримали переохолодження та були госпіталізовані. Один чоловік також був евакуйований зі свого затопленого будинку.

Як повідомили поліцейські, виїзд із Південного Аялона через розв'язку Шалом через негоду були змушені закрити. Така ж ситуація з виїздом із Північного Аялона в напрямку Дерех Роках, на ділянці Дерех Намір у районі вулиці Бегін до Дерех Леві Ешкол.

Частково затоплені Дерех Роках і вулиця Герберт Самуель, через що виникли довжелезні затори.

Також скасували футбольний матч, запланований у Тель-Авіві на суботній вечір.

Floods in Tel Aviv https://t.co/GxjEPcIy7C - Rut Erdelyi (@RutErdelyi) January 4, 2020

Tel Aviv hat jetzt innerstädtisches Surfen 🏄 https://t.co/nSRitvrxd7 - porrporr ★ / ⃝/ (@porrporr) January 4, 2020

נזקי מזג האוויר | תיעוד: הצפות באיצטדיון בלומפילד כתוצאה מהגשמים העזים



(צילום: MX1) pic.twitter.com/uBIowo8dWY - חדשות 13 (@ newsisrael13) January 4, 2020

נזקי מזג האוויר: הפארק הלאומי ברמת גן הוצף בעקבות הגשמים. עובדי הפארק עושים מאמצים על מנת לנקז את כמויות המים האדירות



(צילום: דוברות הפארק הלאומי רמת גן) pic.twitter.com/DXQytYsFmH - חדשות 13 (@ newsisrael13) January 4, 2020

נזקי מזג האוויר | תיעוד ההצפות בכביש 20 - נתיבי איילון



(צילום: אנשי הדממה) pic.twitter.com/xObgyvmITq - חדשות 13 (@ newsisrael13) January 4, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше популярні курорти Грузії постраждали від сильних злив і смерчів.

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