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4 січня • оновлено в 23:14
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Люди тонуть у ліфтах: Тель-Авів пішов під воду після потужної зливи. Відео смертельної стихії

1.6т
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У суботу, 4 січня, після проливних дощів у Тель-Авіві (Ізраїль) сталася масштабна повінь.

Так, за чотири години в місті випало понад 76 мм опадів, що становить близько 20% річної норми. Крім того, в центрі країни пройшов град, передає i24news.tv (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Наслідки потопу

Наслідки потопу

iod.media

Під час повені загинуло двоє людей – чоловіка 35 років і жінку 30 років заблокувало в залитому водою ліфті в житловому будинку на вулиці Надав.

У швидкій допомозі заявили, що їх змогли евакуювати з ліфта живими, однак, незважаючи на реанімаційні процедури, постраждалі померли.

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Рятувальники біля місця загибелі людей

Рятувальники біля місця загибелі людей

twitter.com/JComm_NewsFeeds

Рятувальники біля місця загибелі людей

Рятувальники біля місця загибелі людей

twitter.com/newsisrael13

Пожежники працюють над витяганням людей із ліфта

Пожежники працюють над витяганням людей із ліфта

twitter.com/newsisrael13

Пожежники працюють над витяганням людей із ліфта

Пожежники працюють над витяганням людей із ліфта

twitter.com/newsisrael13

Вказується, що ще дві жінки 80 і 23 років отримали переохолодження та були госпіталізовані. Один чоловік також був евакуйований зі свого затопленого будинку.

Як повідомили поліцейські, виїзд із Південного Аялона через розв'язку Шалом через негоду були змушені закрити. Така ж ситуація з виїздом із Північного Аялона в напрямку Дерех Роках, на ділянці Дерех Намір у районі вулиці Бегін до Дерех Леві Ешкол.

Частково затоплені Дерех Роках і вулиця Герберт Самуель, через що виникли довжелезні затори.

Також скасували футбольний матч, запланований у Тель-Авіві на суботній вечір.

Як писав OBOZREVATEL, раніше популярні курорти Грузії постраждали від сильних злив і смерчів.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Ізраїль Тель Авів
Теги
фотографии видео злива смерть потоп
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Ку Алексей
Ку Алексей
Иран и не на такое способен.
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