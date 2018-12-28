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''Танцюй, поки молодий!'' Лукашенко засвітився з найкрасивішою дівчиною Європи. Фото і відео

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко станцював вальс із "Міс Білорусь-2018" Марією Василевич, що викликало бурю обговорення в мережі.

Це сталося на новорічному балу для молоді в мінському Палаці Незалежності. Фото і відео із заходу оприлюднені прес-службою білоруського глави (щоб подивитися ролик, поскрольте вниз).

"Цей бал — свого роду подарунок за старанність, працьовитість, відмінне навчання, за вашу ініціативність. Тут кращі з кращих. Ви — найактивніша і найбільш прогресивна частина нашого населення", — заявив лідер держави.

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Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Лукашенко на новорічному балу

Лукашенко на новорічному балу

president.gov.by

Зазначимо, Марія Василевич увійшла до п'ятірки конкурсу краси "Міс світу-2018", де її обрали найкрасивішою дівчиною Європи.

Марія Василевич

Марія Василевич

instagram.com/by_vasilevich

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Марія Василевич

Марія Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Марія Василевич

Марія Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Марія Василевич

Марія Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Марія Василевич

Марія Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Марія Василевич

Марія Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Марія Василевич

Марія Василевич

instagram.com/by_vasilevich

У мережі багато коментарів про те, що Лукашенко замість дружини обрав переможницю конкурсу краси. Деякі користувачі зазначили, що, ймовірно, таким чином президент "відривається" напередодні зустрічі з президентам РФ Володимиром Путіним.

"У когось міс Білорусь, а у когось животик хлопчика", "Він одружився?" "По-простому і позитивно", "Жінки надихають чоловіків", "Танцюй, поки молодий, бацько!", "Альфа-самець, крутіший за В.В.П.", — пишуть у мережі.

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Лукашенко засвітився з "Міс Білорусь": у мережі ажіотаж
Лукашенко засвітився з "Міс Білорусь": у мережі ажіотаж
Лукашенко засвітився з "Міс Білорусь": у мережі ажіотаж
Лукашенко засвітився з "Міс Білорусь": у мережі ажіотаж
Лукашенко засвітився з "Міс Білорусь": у мережі ажіотаж
Лукашенко засвітився з "Міс Білорусь": у мережі ажіотаж
Лукашенко засвітився з "Міс Білорусь": у мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали застілля Путіна і Лукашенка, яке розсмішило інтернет-користувачів.

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
БілорусьМінськ
Теги
видеофотографиисоцмережі
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Blashchuk Oleg
Blashchuk Oleg
Казкова провінційність і повна відсутність смаку. Нагадує постановку "Євгенія Онєгіна" у районому муздрамтеатрі.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ну, має бути якась втіха старіючому диктатору. Особливо на фоні гібридної аннексії Білорусі московією.
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кацман Саша
кацман Саша
А под конец на колено и прислонился к ширинке своего хозяина
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