"Так, він грав на піаніно членом!" Популярне американське телешоу висміяло скандал із Трампом і Зеленським

Популярне в США сатиричне телешоу показало провокаційний виступ президента України Володимира Зеленського у "Вечірньому кварталі".
Так, однією з тем, яка обговорювалася в програмі "Події минулого тижня з Джоном Олівером" на телеканалі HBO, став можливий імпічмент американського президента Дональда Трампа. Запис ефіру опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Ведучий заявив, що кожна частина нового "уотергейту" ще дурніша, "ніж ви можете собі уявити".
"І навіть сам український президент Володимир Зеленський виглядає смішно. Насправді він був коміком і грав роль президента України в сіткомі. Мій улюблений факт про це, що в одній із комічний сцен він разом з іншим хлопцем зображували, що грають на піаніно... ну, ви побачите", – сказав він. Після цього в шоу показали виступ акторів "Кварталу 95" за 2016 рік.
Володимир Зеленський у "Вечірньому кварталі"
Скрін фрагмента виступу в YouTube
"Так, він грає на піаніно своїм членом!" – зазначив ведучий після ролика.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським нібито тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена, головного опонента Трампа на виборах в 2020 році.
Після підняття громадського резонансу Трамп відповів, що в ході розмови з президентом України не сказав нічого неприпустимого.
Пізніше він дозволив публікацію стенограми гучного телефонного дзвінка. Потім Трамп заявив, що Київ також дає добро на оприлюднення.
Розшифровку скандальної розмови Білий дім надав 25 вересня. Після цього Американська Демократична партія ініціювала розслідування за даним фактом, оголосивши про початок процедури імпічменту глави США.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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