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30 вересня • оновлено в 18:59
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"Так, він грав на піаніно членом!" Популярне американське телешоу висміяло скандал із Трампом і Зеленським

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Популярне в США сатиричне телешоу показало провокаційний виступ президента України Володимира Зеленського у "Вечірньому кварталі".

Так, однією з тем, яка обговорювалася в програмі "Події минулого тижня з Джоном Олівером" на телеканалі HBO, став можливий імпічмент американського президента Дональда Трампа. Запис ефіру опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ведучий заявив, що кожна частина нового "уотергейту" ще дурніша, "ніж ви можете собі уявити".

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"І навіть сам український президент Володимир Зеленський виглядає смішно. Насправді він був коміком і грав роль президента України в сіткомі. Мій улюблений факт про це, що в одній із комічний сцен він разом з іншим хлопцем зображували, що грають на піаніно... ну, ви побачите", – сказав він. Після цього в шоу показали виступ акторів "Кварталу 95" за 2016 рік.

Володимир Зеленський у "Вечірньому кварталі"

Володимир Зеленський у "Вечірньому кварталі"

Скрін фрагмента виступу в YouTube

"Так, він грає на піаніно своїм членом!" – зазначив ведучий після ролика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Володимир Зеленський
Місце
США
Теги
95 Квартал видео курйоз політика
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Так и войдёт в историю: "Президент Украины, играющий своим членом на рояле". СУХС!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп аент путина и только полные американские ослы этого не видят! зеленский клоун и это его работа! выигрует тот кто выполняет свою работу лучше
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа, хорошую репутацию заработала Украина...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пигин Макс,,, "Воздастся каждому по делам своим..."
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