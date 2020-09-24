Так, друзья — сейчас расскажу вам, что тут у нас вчера было. Вчера Лукашенко провёл тайную инаугурацию перед силовиками — выступив перед ними с речью и назначив себя президентом. Беларусы узнали об этом последними — вчера с самого утра город был перекрыт силовыми структурами для того, чтобы Лукашенко мог в полной безопасности себя от народа доехать до резиденции и там самостоятельно назначить президентом. В общем — люди узнали обо всём уже по факту случившегося.

Вчера вечером в Минске продолжились акции протеста — люди в очередной раз вышли сказать "нет" узурпации власти — после чего в центр города были стянуты войска и водомёты — которые принялись брутально разгонять и арестовывать людей. Возле стелы (известного места сбора протестующих) водомёт просто начал поливать всех собравшихся чем-то оранжевым, а "космонавты" в защите взяли в осаду торговый центр "Галерея", что находится поблизости, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

В сегодняшнем посте — несколько фотографий того, что вчера происходило в Минске, а также вопрос.

02. Как я уже написал в начале поста — собравшихся у стелы людей вчера просто начали поливать из водомёта чем-то оранжевым с мерзким запахом. Движение было перекрыто, водомёт просто ехал посередине проспекта Победителей и поливал всех прохожих по обе стороны дороги. Весьма сюрреалистично на заднем плане смотрелась надпись "Минск — город-герой".

03. Вслед за водомётами пошли карательные отряды со щитами, в масках и шлемах. Люди разбегаются, чтобы не попасть в лапы к силовикам Лукашенки:

04. Затем войска начали перемещаться вдоль проспекта Победителей, и взяли в осаду торговый центр "Галерея", что находится недалеко от стелы. Администрация торгового центра запустила туда протестующих и закрыла двери перед носом у силовиков.

06. Люди бегут в сторону улицы Зыбитской, спасаясь от карателей в чёрной форме:

07. Автозаки возле "Галереи":

08. Акции протеста продолжались вчера по всему Минску до поздней ночи. Люди выходили на дороги и шоссе, скандировали кричалки, ходили маршами по районам.

То, что сейчас происходит в Минске, очень напоминает события польской "Солидарности" 1980-х годов — правда, по задержанным и арестованным современная Беларусь уже превзошла советскую Польшу — всего с июля было задержано и арестовано почти 12 тысяч человек. Полякам для того, чтобы победить совков, понадобилось почти 9 лет — думаю, в Беларуси всё произойдёт гораздо быстрее.

Такие дела.

А что вы думаете о текущих событиях? Напишите в комментариях, интересно.

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