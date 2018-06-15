Таємниця перевалу Дятлова: на місці вбивства знайшлися важливі докази. Реальні фото

Дослідник обставин загибелі групи студентів на перевалі Дятлова Валентин Дегтерьов заявив про те, що знайшов докази, які доводять його версію трагедії.

Так, туристів могли вбити фанатики, пише він в своєму блозі.

Ці слова він підтверджує своїми знахідками, які зробив завдяки перегляду архівних фото.

"Біля входу в намет лежить довгий ніж (можливо кинджал), а поруч з ним аркан для лову оленів. Класичний, мабуть із числа тих, що віддавався у спадок. Ножем різали намет, а арканом намагалися зловити людей. Але або аркан сплутався, або люди виявилися спритнішими ніж олені. Тому нападники кинули їх у намети. Зрозуміло, що ці докази в кримінальній справі не фігурують. Їх просто там немає. Зате вони залишилися на архівному знімку", - розповів Дегтерьов.

За його словами, вони були озброєні і могли дати відсіч, але не 10 "фанатикам", яким не сподобалося, що на їх територію "спокусилися" чужаки, яких вони вирішили за це "знищити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на місці загибелі учасників трагічної експедиції на перевалі Дятлова у 1959 році був виявлений ще один труп.