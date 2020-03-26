Пастор із англійського міста Марлоу в графстві Бакінгемшир (Великобританія), заражений коронавірусом нового типу, зробив попередження з реанімації.

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Чоловік записав відеозвернення. Його слова наводить Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Перші симптоми у британця з'явилися ще 1 березня. "За три тижні до кашлю додався озноб, висока температура і головний біль. З кожним днем мені ставало все гірше, але я поводився як справжній герой: ігнорував будь-які поради сім'ї", – поділився хворий.

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Доккрей запевнив, що при обстеженні лікарі запитали, чи не відвідував він Китай і відмовилися від версії з коронавірусом.

"Вони сказали, що у мене сезонне ГРВІ, і про всяк випадок прописали антибіотики", – продовжив він.

Однак незважаючи на лікування британцеві ставало гірше. Його дружина викликала парамедиків, які визначили, що хворий заражений коронавірусом.

"Зараз я в реанімації. Зовсім недавно мені давали невтішними прогнози. У мене відмовляли легені. Лікарі готувалися підключити мене до апарату штучної вентиляції легенів. Але я вирішив боротися за кожен подих і робити все можливе, щоб одужати. Через три дні мій стан стабілізувався. Це не означає, що я почуваю себе краще. Я звертаюся до всіх, хто вважає себе невразливим. до тих, хто ігнорує поради не виходити з дому без серйозного приводу. Щогодини я бачу, як сім'ї прощаються через скло з вмираючими від COVID-19 пацієнтами. Будь ласка, не будьте ідіотами. Я навіть записав дружині і дитині прощальне відео, коли вже зневірився одужати", – поділився чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британка Тара Джейн Ленгстон, яка опинилася в реанімації через коронавірус COVID-19, розповіла, як протікає її хвороба.

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