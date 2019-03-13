Світовий "бойкот" Boeing 737 MAX: США прийняли несподіване рішення

Президент США Дональд Трамп оголосив про негайне припинення польотів Boeing 737 MAX 8 і MAX 9 та заборону на їх використання в країні.

Таке розпорядження він оголосив 13 березня, виступаючи в Білому домі, повідомляє CNN. Такий крок пов'язаний з авіакатастрофою Boeing 737-8 MAX в Ефіопії 10 березня.

"Пілоти були повідомлені, всі авіакомпанії були повідомлені. Авіакомпанії згодні з цим. Безпека американського народу і всіх людей є нашим першочерговим завданням", — сказав Трамп.

При цьому раніше Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомляло, що припинення експлуатації лайнера не буде, оскільки їх оцінка не виявляє системних проблем у функціонуванні та не дає для цього підстав.

Відзначимо, 13 березня рішення про заборону використання Boeing 737 MAX ухвалило керівництво Канади. У країні заборонили комерційні та пасажирські перельоти.

За день до цього всі польоти цієї моделі призупинило Європейське агентство авіаційної безпеки. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. На аналогічний крок пішли і в Україні.

Ілюстрація. Boeing 737 MAX New Mail Nigeria

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн.

Підтверджено загибель трьох громадян Росії, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму.

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