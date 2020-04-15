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15 квітня • оновлено в 20:31
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Світ попередили про спалах ще однієї хвороби через коронавірус

8.4т
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Пандемія коронавірусу COVID-19 може призвести до масових спалахів кору, адже глобальні програми вакцинації почали припинятися.

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Таким чином 117 мільйонів дітей у ​​37 країнах можуть залишитися без щепленнь. Про це написало видання The Sun з посиланням на дані Ініціативи проти кору та краснухи (M&RI), яку підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Справа в тому, що медики почали шукати способи боротьби з коронавірусом. Втім, водночас кампанії зі щеплень від кору у 24 країнах вже затягнулися.

"Якщо буде зроблено складний вибір призупинити вакцинацію через поширення COVID-19, ми закликаємо лідерів країн активізувати зусилля щодо відстеження нещеплених дітей. Це необхідно, щоб найбільш вразливі групи населення могли бути забезпечені вакцинами проти кору, як тільки це буде можливо", – йдеться у повідомленні.

Світ попередили про спалах ще однієї хвороби через коронавірус. Ілюстрація

Світ попередили про спалах ще однієї хвороби через коронавірус. Ілюстрація

"Ми знаємо, що до систем охорони здоров’я та їх працівників під час загрози COVID-19 буде багато вимог, але надання всіх послуг з імунізації, зокрема вакцинації проти кору, має важливе значення для порятунку життів", – додали представники Ініціативи проти кору та краснухи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
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