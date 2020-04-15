Світ налаштований проти Росії: Путіна вирішили змусити піти з України

Президент Франції Еммануель Макрон закликав главу Росії Володимира Путіна припинити вогонь на сході України, аби весь світ міг зосередитися на боротьбі з пандемією коронавірусу.

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За його словами, він уже досяг домовленостей із трьома з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН щодо підтримки заклику останньої до глобального перемир’я. Тепер таку ж згоду сподівається отримати й від лідера РФ, повідомляє Reuters.

"Я говорив із ним на початку цієї ініціативи. Нині буду робити це протягом найближчих декількох годин. Думаю, що, безумовно, президент Путін погодиться, і того дня, коли він скаже, що ми це зробимо, ми зможемо провести відеоконференцію та передати цей заклик усьому світу", – сказав Макрон.

Світ хоче змусити Путіна піти з України

Зазначимо, що 23 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до світового перемир'я, попередивши, що в країнах, розбитих війною, системи охорони здоров'я розвалилися, а невелику кількість медичних працівників, які залишилися, часто спрямовували в зони бойових дій.

Макрон же заявив, що президенти Китаю та США Сі Сі Цзіньпін і Дональд Трамп, а також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердили, що вони підтримають таке прохання.

Водночас французький лідер підкреслив, що сподівається забезпечити й відповідну згоду президента Росії Володимира Путіна найближчим часом.

Антоніу Гутерреш закликав до світового перемир'я

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з пропозицією забезпечити перемир'я на Донбасі через загрозу епідемії коронавірусу COVID-19.

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