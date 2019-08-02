Світ на порозі ядерної війни: США і Росія офіційно розірвали договір про ракети

Сполучені Штати в п'ятницю, 2 серпня, офіційно виходять із російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Після закінчення терміну Договору глава німецького МЗС Хайко Маас заявив, що в 2020 році Німеччина скористається своїм статусом голови Ради Європейського Союзу, щоб спробувати впровадити нові форми контролю над озброєннями. Він нагадав, що в світі досі є майже 14 тисяч ядерних боєголовок, водночас інвестиції в нові системи озброєнь збільшуються. А також вказав на "серйозні наслідки для безпеки і миру" на планеті, якими загрожує припинення дії ДРСМД, пише DW.

Путін і Трамп розірвали ДРСМД vesty.co.il

Як відомо, 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

"Зупинити дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності і малої дальності, підписаного в місті Вашингтоні 8 грудня 1987 року", – йдеться в документі, опублікованому на офіційному сайті Кремля.

Нагадаємо, що ДРСМД був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і набув чинності в червні 1988 року. Документ забороняє двом країнам виробляти і розгортати балістичні та крилаті ракети середньої (зона ураження від 1 тис. до 5,5 тис. км) і малої (зона ураження від 500 до 1 тис. км) дальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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