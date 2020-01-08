Свідки застигли від жаху: з'явилися нові кадри з місця катастрофи українського Boeing

У мережі з'явилися нові кадри з місця катастрофи українського літака Boeing 737 під Тегераном в Ірані.
Відеорепортаж був опублікований ABCNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
У ролику показали, що уламки лайнера все ще продовжували диміти після прибуття рятувальників.
В Ірані розбився український літак
AP
В Ірані розбився український літак
AP
Також іранське агентство Emrooz Nama показало свіжі фото. На кадрах відображена реакція очевидців на те що відбувається на місці катастрофи, – люди були шоковані кількістю жертв.
В Ірані розбився український літак
В Ірані розбився український літак
В Ірані розбився український літак
В Ірані розбився український літак
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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