Свідки застигли від жаху: з'явилися нові кадри з місця катастрофи українського Boeing

У мережі з'явилися нові кадри з місця катастрофи українського літака Boeing 737 під Тегераном в Ірані.

Відеорепортаж був опублікований ABCNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У ролику показали, що уламки лайнера все ще продовжували диміти після прибуття рятувальників.

В Ірані розбився український літак AP

В Ірані розбився український літак AP

Також іранське агентство Emrooz Nama показало свіжі фото. На кадрах відображена реакція очевидців на те що відбувається на місці катастрофи, – люди були шоковані кількістю жертв.

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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