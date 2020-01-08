Головна Новини
8 січня • оновлено в 20:02
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Свідки застигли від жаху: з'явилися нові кадри з місця катастрофи українського Boeing

4.1т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися нові кадри з місця катастрофи українського літака Boeing 737 під Тегераном в Ірані.

Відеорепортаж був опублікований ABCNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У ролику показали, що уламки лайнера все ще продовжували диміти після прибуття рятувальників.

Новини
Літак МАУ пролітав над військовими базами Ірану: військовий експерт
В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

AP

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

AP

Також іранське агентство Emrooz Nama показало свіжі фото. На кадрах відображена реакція очевидців на те що відбувається на місці катастрофи, – люди були шоковані кількістю жертв.

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
розбився літак літак
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
19
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Это большая трагедия для всех! И героические действия экипажа, уведшего лайнер от построек, достоин самой высокой оценки и уважения.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Мельников Дмитрий, героические действие экипажа были у Дамир Юсупова,спавшего всех людей в пилотируем самолете..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги