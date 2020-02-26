Головна Новини
26 лютого • оновлено в 15:18
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Сурков пафосно висловився про агресію Росії на Донбасі

2.8т
Читати матеріал російською

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що, вибираючи колись напрямок, за який йому доведеться відповідати в кремлівському уряді, він вирішив взяти саме Україну. Оскільки нібито заздалегідь передчував загострення відносин РФ із Заходом.

До того ж зробив такий вибір "суто інтуїтивно". Про це екскуратор із питань Донбасу розповів в скандальному інтерв'ю "Актуальним коментарям".

"Ніхто мені не підказував і сам я нічого не знав. Та й ніхто достеменно не знав. Відчув просто, точніше, відчув – буде велика справа", – заявив Сурков.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

За його словами, він вже на той момент, коли нічого ще не починало відбуватися, здогадався, що Росію чекає "справжня боротьба із Заходом".

"Серйозна. З жертвами і санкціями. Тому що Захід не зупиниться ні перед тим, ні перед іншим. Та й ми за ціною не постоїмо. Правда, передчував", – висловився експомічник глави РФ.

Він підкреслив, нібито зараз і сам дивується, як йому вдалося "передбачити це" ще влітку 2013-го. А також цинічно додав, що пишається цим.

"у повній тодішній тиші. Так все і трапилося. Пишаюся, що був учасником", – підсумував Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У цьому ж інтерв'ю колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що України немає. За його словами, є "специфічний розлад умів" – українство.

  • Також він сказав, що глава України Володимир Зеленський – "не лох", і на "нормандському саміті" в Парижі його прийняли за президента.

  • Крім цього, "ватажків" невизнаної "Донецької народної республіки" Владислав Сурков назвав "чудовими людьми" і "справжніми воїнами".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Владислав Сурков
Місце
Україна
Теги
політика інтерв`ю
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
29
6
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ну если называть вещи своими имениами, то скорее не участник, а соучастник. Пара букв, но значение и ответственность совсем другая !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги