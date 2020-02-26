Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що, вибираючи колись напрямок, за який йому доведеться відповідати в кремлівському уряді, він вирішив взяти саме Україну. Оскільки нібито заздалегідь передчував загострення відносин РФ із Заходом.

До того ж зробив такий вибір "суто інтуїтивно". Про це екскуратор із питань Донбасу розповів в скандальному інтерв'ю "Актуальним коментарям".

"Ніхто мені не підказував і сам я нічого не знав. Та й ніхто достеменно не знав. Відчув просто, точніше, відчув – буде велика справа", – заявив Сурков.

Владислав Сурков

За його словами, він вже на той момент, коли нічого ще не починало відбуватися, здогадався, що Росію чекає "справжня боротьба із Заходом".

"Серйозна. З жертвами і санкціями. Тому що Захід не зупиниться ні перед тим, ні перед іншим. Та й ми за ціною не постоїмо. Правда, передчував", – висловився експомічник глави РФ.

Він підкреслив, нібито зараз і сам дивується, як йому вдалося "передбачити це" ще влітку 2013-го. А також цинічно додав, що пишається цим.

"у повній тодішній тиші. Так все і трапилося. Пишаюся, що був учасником", – підсумував Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У цьому ж інтерв'ю колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що України немає. За його словами, є "специфічний розлад умів" – українство.

Також він сказав, що глава України Володимир Зеленський – "не лох", і на "нормандському саміті" в Парижі його прийняли за президента.

Крім цього, "ватажків" невизнаної "Донецької народної республіки" Владислав Сурков назвав "чудовими людьми" і "справжніми воїнами".

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